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Предотвратим инфаркт

19.09.2018 19:38 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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В рамках проведения профилактического проекта «Здоровое сердце – залог успеха!», а также республиканской акции «Предотвратим инфаркт миокарда» УЗ «Ганцевичская ЦРБ» при участии своих специалистов организует следующие мероприятия:

Предотвратим инфаркт

21 сентября (пятница) с 8.30 до 11.30 на втором этаже КУП по УО «Ганцевичский РКБО», расположенном по адресу: г. Ганцевичи, ул. Октябрьская, 10, будут проводиться измерение глюкозы крови (натощак), артериального давления, обучение навыкам измерения АД, консультации врача-терапевта, врача-невролога, по здоровому образу жизни, анкетирование;

27 сентября (четверг) с 9.30 до 12.30 в Ганцевичской центральной районной аптеке № 83, расположенной по адресу: г. Ганцевичи, ул. Заводская, 16а, будут проводиться измерение глюкозы крови (натощак), веса, определение ИМТ, измерение артериального давления, обучение навыкам измерения АД, консультации врача-кардиолога, по здоровому образу жизни, предоставление для участников акции информационно-образовательных материалов, анкетирование.

Приглашаем всех желающих для участия в акции!

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В рамках проведения профилактического проекта «Здоровое сердце – залог успеха!», а также республиканской акции «Предотвратим инфаркт миокарда» УЗ «Ганцевичская...
 
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