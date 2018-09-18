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Самому крупному водохранилищу Беларуси – 45 лет. История создания Вилейского моря
Новости Беларуси. Самому большому искусственному водоему страны 45 лет. Датой его рождения считается день перекрытия реки Вилии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Основанием для этого послужила необходимость увеличения объема водоснабжения Минска и экономическая выгода. Одновременно со строительством Вилейского водохранилища сооружался и водный канал, по которому сейчас воды Вилии перебрасываются в Свислочь.
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Новости Беларуси. Самому большому искусственному водоему страны 45 лет. Датой его рождения считается день перекрытия реки Вилии, сообщили в программе «Минщина» на...
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