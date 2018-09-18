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«Город поменялся, красочный стал»: как Мядель готовится к «Дожинкам-2018»
Новости Беларуси. Подвести итоги и наградить лучших: Мядель отсчитывает дни до начала областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки-2018», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Город изменился до неузнаваемости. Окончательно утверждена праздничная программа. Корреспондент Алена Чернявская заглянула в закулисье и узнала, чем будут удивлять на фестивале.
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Новости Беларуси. Подвести итоги и наградить лучших: Мядель отсчитывает дни до начала областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки-2018», сообщили в...
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