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Власти Австралии ужесточили наказание преступникам, которые начиняют фрукты иголками
Новости Австралии. Злоумышленников, начиняющих фрукты в Австралии иголками, ждет ужесточенное наказание. Власти страны приняли решение увеличить срок тюремного заключения для преступников с 10 до 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об инициативе объявил глава кабмина в связи с продолжающимся кризисом на рынке свежих фруктов.
Случаи обнаружения игл и булавок в клубнике, бананах и яблоках зафиксированы на территории шести штатов. На поимку злоумышленников брошены все силы полиции, однако выйти на их след пока не удалось.
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Новости Австралии. Злоумышленников, начиняющих фрукты в Австралии иголками, ждет ужесточенное наказание. Власти страны приняли решение увеличить срок тюремного...
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