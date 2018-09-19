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Власти Австралии ужесточили наказание преступникам, которые начиняют фрукты иголками

19.09.2018 23:26 — Разное | СТВ  
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Новости Австралии. Злоумышленников, начиняющих фрукты в Австралии иголками, ждет ужесточенное наказание. Власти страны приняли решение увеличить срок тюремного заключения для преступников с 10 до 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Австралии ужесточили наказание преступникам, которые начиняют фрукты иголками

Австралийцы в панике: злоумышленники начиняют овощи и фрукты иголками и булавками

Об инициативе объявил глава кабмина в связи с продолжающимся кризисом на рынке свежих фруктов.

Власти Австралии ужесточили наказание преступникам, которые начиняют фрукты иголками

Случаи обнаружения игл и булавок в клубнике, бананах и яблоках зафиксированы на территории шести штатов. На поимку злоумышленников брошены все силы полиции, однако выйти на их след пока не удалось.

 
 
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Новости Австралии. Злоумышленников, начиняющих фрукты в Австралии иголками, ждет ужесточенное наказание. Власти страны приняли решение увеличить срок тюремного...
 
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