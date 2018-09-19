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На Филиппинах вновь возросло число жертв в результате удара тайфуна
Новости Филиппин. В списке погибших 81 имя, свыше 70 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше всего жизней унесли оползни в Кордильерском административном регионе. Здесь все еще ведутся поиски выживших. Без вести пропавшими до сих пор числятся десятки местных жителей.
Непогода достигла побережья Филиппин 14 сентября. Тайфун затронул более 800 тысяч человек, проживающих в регионе.
«Мангхут» стал одним из самых мощных циклонов за несколько последних десятилетий. После Филиппин он обрушился на Гонконг и китайскую провинцию Гуандун, принеся масштабные разрушения и серьезный материальный ущерб. Здесь также не обошлось без жертв. Сотни людей получили различные травмы.
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Новости Филиппин. В списке погибших 81 имя, свыше 70 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юго-Восточная Азия под натиском тайфуна...
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