﻿ На Филиппинах вновь возросло число жертв в результате удара тайфуна. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Филиппинах вновь возросло число жертв в результате удара тайфуна

19.09.2018 23:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Филиппин. В списке погибших 81 имя, свыше 70 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппинах вновь возросло число жертв в результате удара тайфуна

Юго-Восточная Азия под натиском тайфуна «Мангхут»

Больше всего жизней унесли оползни в Кордильерском административном регионе. Здесь все еще ведутся поиски выживших. Без вести пропавшими до сих пор числятся десятки местных жителей.

На Филиппинах вновь возросло число жертв в результате удара тайфуна

Непогода достигла побережья Филиппин 14 сентября. Тайфун затронул более 800 тысяч человек, проживающих в регионе.

Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Филиппин

На Филиппинах вновь возросло число жертв в результате удара тайфуна

«Мангхут» стал одним из самых мощных циклонов за несколько последних десятилетий. После Филиппин он обрушился на Гонконг и китайскую провинцию Гуандун, принеся масштабные разрушения и серьезный материальный ущерб. Здесь также не обошлось без жертв. Сотни людей получили различные травмы.

Очевидцы о тайфуне «Мангхут» в Гонконге: «Я никогда не сталкивалась с такой серьезной ситуацией»

 
 
Ссылка на источник 103
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Филиппин. В списке погибших 81 имя, свыше 70 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юго-Восточная Азия под натиском тайфуна...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уроженец Беларуси погиб во время крушения российского самолёта в Сирии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика