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Уроженец Беларуси погиб во время крушения российского самолёта в Сирии

19.09.2018 23:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Уроженец Беларуси оказался в списке погибших в результате крушения российского самолета в Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уроженец Беларуси погиб во время крушения российского самолёта в Сирии

Александр Вечернин родился в Витебской области в семье военных. В 15 лет вместе с родными переехал в Россию. Закончил авиационное училище. В Сирию был направлен штурманом Ил-20.

Уроженец Беларуси погиб во время крушения российского самолёта в Сирии

Напоминаем: российский военно-транспортный самолет перестал выходить на связь около 23-х часов 17 сентября во время атаки Израиля по сирийским объектам. Позже стало известно, что воздушное судно было сбито ПВО Сирии. В результате крушения погибли все 15 человек, находившихся на борту.

 
 
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Новости Беларуси. Уроженец Беларуси оказался в списке погибших в результате крушения российского самолета в Сирии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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