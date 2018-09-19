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Роналду удалили в первом матче Лиги чемпионов за "Ювентус", ЦСКА Гончаренко вырвал ничью в Чехии
Криштиану Роналду получил красную карточку в первом же матче за туринский «Ювентус» в Лиге чемпионов.
Судья Феликс Брих удалил португальца за удар локтем. Впрочем, повторы показывают, что решение арбитра было довольно спорным.
Впрочем, и без Роналду «Ювентус» уверенно обыграл в гостях испанскую «Валенсию» — 2:0.
Действующий победитель Лиги чемпионов «Реал» разгромил дома итальянскую «Рому» — 3:0. В другом матче группы «G» московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко на пятой добавленной минуте благодаря голу с пенальти вырвал гостевую ничью с пльзенской «Викторией» — 2:2.
Все результаты игрового дня.
Группа «E».
«Аякс» — АЕК — 3:0.
«Бенфика» — «Бавария» — 0:2.
Группа «F».
«Шахтер» — «Хоффенхайм» — 2:2.
«Манчестер Сити» — «Лион» — 1:2.
Группа «G».
«Реал» — «Рома» — 3:0.
«Виктория» — ЦСКА — 2:2.
Группа «Н».
«Валенсия» — «Ювентус» — 0:2.
«Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3.
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Криштиану Роналду получил красную карточку в первом же матче за туринский "Ювентус" в Лиге чемпионов.
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