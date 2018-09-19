Криштиану Роналду получил красную карточку в первом же матче за туринский «Ювентус» в Лиге чемпионов.



Reuters

Судья Феликс Брих удалил португальца за удар локтем. Впрочем, повторы показывают, что решение арбитра было довольно спорным.

Впрочем, и без Роналду «Ювентус» уверенно обыграл в гостях испанскую «Валенсию» — 2:0.

Действующий победитель Лиги чемпионов «Реал» разгромил дома итальянскую «Рому» — 3:0. В другом матче группы «G» московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко на пятой добавленной минуте благодаря голу с пенальти вырвал гостевую ничью с пльзенской «Викторией» — 2:2.

Все результаты игрового дня.

Группа «E».

«Аякс» — АЕК — 3:0.

«Бенфика» — «Бавария» — 0:2.

Группа «F».

«Шахтер» — «Хоффенхайм» — 2:2.

«Манчестер Сити» — «Лион» — 1:2.

Группа «G».

«Реал» — «Рома» — 3:0.

«Виктория» — ЦСКА — 2:2.

Группа «Н».

«Валенсия» — «Ювентус» — 0:2.

«Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3.