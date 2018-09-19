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"Случился нервный срыв". Устроивший гонки с ГАИ в Минске водитель рассказал, почему не остановился
Водитель Audi, устроивший гонки с ГАИ в Минске, в эфире
По словам Михаила (так зовут водителя), для него было ударом, когда его начали преследовать, — он сильно перепугался. Мужчина рассказал, что у него случился нервный срыв, скорее всего, из-за проблем со здоровьем: Михаил — инвалид II группы, в ноге металлический штифт, недавно перенес операцию. «Я не знаю, такое состояние… Все, наверное, эти операции. Как говорится, старость — все это о себе дает знать», — рассказал мужчина.
Напомним, погоня со стрельбой
19 сентября суд Фрунзенского района Минска на открытом судебном заседании
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По словам мужчины, у него случился нервный срыв. Скорее всего, накипело из-за проблем со здоровьем.
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