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"Случился нервный срыв". Устроивший гонки с ГАИ в Минске водитель рассказал, почему не остановился

19.09.2018 21:49 — Разное | Tut.by  
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Водитель Audi, устроивший гонки с ГАИ в Минске, в эфире телеканала ОНТ рассказал, почему не остановился.

Видео: телеканал ОНТ

По словам Михаила (так зовут водителя), для него было ударом, когда его начали преследовать, — он сильно перепугался. Мужчина рассказал, что у него случился нервный срыв, скорее всего, из-за проблем со здоровьем: Михаил — инвалид II группы, в ноге металлический штифт, недавно перенес операцию. «Я не знаю, такое состояние… Все, наверное, эти операции. Как говорится, старость — все это о себе дает знать», — рассказал мужчина.

Напомним, погоня со стрельбой произошла днем 18 сентября. Автомобиль Audi инспекторы преследовали от деревни Лошаны Минского района до столичной улицы Жудро, где водителя задержали. Им оказался 65-летний гражданин Беларуси, у него есть водительское удостоверение соответствующей категории, мужчина был трезв.

19 сентября суд Фрунзенского района Минска на открытом судебном заседании рассмотрел дело об административном правонарушении по ст. 23.4 КоАП Республики Беларусь (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) в отношении мужчины. Постановлением по делу об административном правонарушении он подвергнут штрафу в доход государства в размере 1102 рубля 50 копеек (45 базовых величин).

 
Теги: Минск
 
 
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По словам мужчины, у него случился нервный срыв. Скорее всего, накипело из-за проблем со здоровьем.
 
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