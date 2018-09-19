﻿ В мажилисе Казахстана обсудили нарушение этических норм в «Иронии судьбы или с легким паром». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В мажилисе Казахстана обсудили нарушение этических норм в «Иронии судьбы или с легким паром»

19.09.2018 21:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Как пишет CA-NEWS (KZ), председатель мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин назвал случаи нарушения этических норм в кинокартине «Ирония судьбы или с легким паром».

Палата парламента 18 сентября рассматривает законопроект, предусматривающий создание национального фонда поддержки отечественного кино.


 

По словам спикера, в кино есть такие отрицательные моменты, как распитие в общественных местах, проникновение в чужую частную собственность.

 

«Но, не смотря на это, игра актеров, художественное воплощение смогли превратить кино в шедевр. Поэтому надо создать условия для хранения всех фильмов», - сказал Н.Нигматулин.

 

«Главное – он увел чужую жену», - прокомментировал министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, представляющий проект, что вызвало смех парламентариев.

 

Один из депутатов из зала поправил его, отметив, что героиня не была еще женой.

 

«Девушку увел», - согласился глава ведомства.

 

«Судя по реакции некоторых депутатов, это не является нарушением», - пошутил председатель мажилиса.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как пишет CA-NEWS (KZ), председатель мажилиса Казахстана Нурлан Нигматулин назвал случаи нарушения этических норм в кинокартине «Ирония судьбы или с легким паром».
 
Новости дня
Новости разные
 
Перамога навучэнкі Ганцавіцкага прафесійнага ліцэя ў рэспубліканскім паэтычным конкурсе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика