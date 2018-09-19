Как нашли живодера из Мозыря, издевавшегося над котами

Белорус выкладывал в сеть свои издевательства над котами, которых брал по объявлениям «в добрые руки». Одного он сварил заживо в стеклянной банке, другого распял, третьему вспорол живот.





Просила, чтобы ее допросили

Видео с жутким содержанием в августе получила председатель ассоциации юристов и специалистов по правам и защите животных «Зооправо» (РФ) Анастасия Федюнина.





Когда рассылка повторилась, женщина обратилась в полицию. Уголовное дело сначала не возбуждали, а на обращение никто не реагировал.













Зоозащитнице пришлось самой приехать в отделение и просить, чтобы ее допросили.





Активисты сами старались выйти на след живодера. Размещали фото еще живых котят и просили людей «опознать» их. Было понятно, что животных отдали по объявлениям в «добрые руки», поэтому кто-то должен был узнать своих питомцев.





Большая группа

Тогда же Федюнина узнала, что над животными, оказывается, издевалась группа лиц, причем большая. «Работала» она в основном в Москве. Среди исполнителей был 27-летний гражданин Беларуси.





«Дальше мы взаимодействовали с органами: передали в МВД Республики Беларусь. Оттуда пришел запрос на содействие в задержании — оказалось, что он уехал в Реутов Московской области. Поймали его благодаря совместной работе полиции и общественников. Раскрывать детали пока мы не можем, потому что идет следствие», — рассказала РИА Новости зоозащитница.









До возбуждения уголовного дела белорус успел уехать в Россию, где его укрывала подруга из Подмосковья. Девушку задержали, допросили и пока отпустили. Молодой человек также был допрошен и арестован.





«Сейчас оперативники устанавливают, совершал ли он преступления на российской территории. Если да, то вполне вероятно, что его не будут экстрадировать в Беларусь», — отметила Федюнина.





Помогла случайность

Своя версия произошедшего — у белорусских зоозащитников. Екатерина Жукова из Мозыря рассказала, что живодера помогла найти жительница Санкт-Петербурга. А рассылать жуткие видео в соцсети начали еще в 2017 году. Авторами были пользователи под никами «Алоис Транси» и «Алена Савченко».





«Мы обращались в полицию, но должного эффекта наши заявления не произвели. Поэтому мы искали живодеров сами, через открытые источники. В итоге, сопоставляя разные варианты, узнали, что страницу от имени „Транси“ ведет некая девочка из Реутова. В принципе она и не шифровалась, с ней даже можно было связаться по скайпу, но кто это конкретно, понять было трудно», — рассказала РИА Новости Екатерина Жукова.





«Помог случай: эта „Алоис“ пришла в тату-салон, чтобы сделать первую наколку. Мастером там работала зоозащитница. Рисунок был странным: надпись alosa и персонаж из мультика. Плюс девушка во время процедуры говорила про распятых котят и пентаграмму. Возможно, это было неэтично, но зоозащитница, испугавшись, записала ее номер. По нему мы вычислили страницы в ВК и кто этот человек», — добавила активистка.





Поджог церкви

Девочка из Реутова вскоре создала в соцсети группу, среди комментаторов в которой выделялся один парень. Знакомые живодерки пояснили, что это ее поклонник, который раньше отбывал наказание за поджог в церкви.





«Нам тогда еще сказали, что он „сидел в тюрьме за поджог церкви“, но мы не смогли эту информацию никак подтвердить — ничего подобного в России не происходило. А потом выяснилось, что это было вообще в Беларуси», — рассказала жительница Санкт-Петербурга.





Как выяснилось, такой случай был в Мозыре в 2006 году — тогда четыре человека сожгли храм Святого Георгия Победоносца.





«Мы нашли сюжеты на местных телеканалах — увидели преступника, сделали скриншот. Пустили фото по группам. Параллельно смотрели объявления, кто в Мозыре в последние несколько недель отдавал в „добрые руки“ котят», — отметила спикер.





«Один трехцветный котенок нашелся. Когда позвонили автору объявления, она рассказала, что отдала его мужчине, по описанию очень похожему на того, что участвовал в поджоге храма. По номеру, с которого он ей звонил, мы нашли страницу — это был аккаунт того, кто постоянно писал в комментариях», — добавила она.





А через некоторое время знакомые живодерки рассказали, что белорус 28 августа продал все вещи умершего деда, купил билет и отправился к подруге в Подмосковье. Там его и задержали 14 сентября.





В Беларуси в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными по ч. 1 ст. 339-1 Уголовного кодекса.







