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Минское "Динамо" рассталось с Бо Беннеттом

19.09.2018 21:43 — Разное | Интерфакс  
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Нападающий минского "Динамо" Бо Беннетт и белорусские "зубры" расторгли контракт друг с другом по соглашению сторон, сообщает пресс-служба ХК "Динамо-Минск".

"Клуб рассчитывал на Беннетта в выездной серии матчей, но в силу личных причин хоккеист не сможет принять участие в ближайших поединках. Мы обсудили сложившуюся ситуацию с Бо и его агентом и пришли к совместному решению, что наилучшим вариантом будет расторжение контракта по соглашению сторон", - прокомментировал создавшуюся ситуацию генеральный директор ХК "Динамо-Минск" Анатолий Курилец.

В минском "Динамо" пожелали Бо успешного продолжения карьеры и заверили, что клуб сейчас активно работает над усилением состава.

"Селекционеры "Динамо"  работают над вариантами усиления состава и подыскивают замену Беннетту", — заверил А.Курилец.

В ХК "Динамо-Минск" Бо Беннетт пришел летом 2018 года. В составе команды он провел 5 матчей, набрал 1 (0+1) очко и "-5" по показателю полезности. Ранее он защищал цвета "Сент-Луиса", "Нью-Джерси" и "Питтсбурга" (НХЛ).

 
Теги: Минск
 
 
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Нападающий минского "Динамо" Бо Беннетт и белорусские "зубры" расторгли контракт друг с другом по соглашению сторон, сообщает пресс-служба ХК "Динамо-Минск".
 
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