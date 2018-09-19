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В «Минсктрансе» в режиме online ответили на вопросы и предложения горожан

19.09.2018 23:59 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Задать вопрос или высказать предложение можно было на сайте предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В «Минсктрансе» в режиме online ответили на вопросы и предложения горожан

И хотя сообщения, поступившие в виртуальную приемную, не являются официальным обращениям, ответ получил каждый. Затронули и тему культуры поведения пассажиров на остановках общественного транспорта. Количество случаев вандализма в последнее время увеличилось в столице вдвое.

В «Минсктрансе» в режиме online ответили на вопросы и предложения горожан

Виктор Тозик, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
Мы таблички начали размещать под навесами для удобства. Человек там ждет автобуса, в ненастную погоду может посмотреть. Просьба к нашим пассажирам, которые находятся на остановке, являются свидетелями таких негативных случаев – пожалуйста, звоните нам тут же на горячую линию.

В «Минсктрансе» в режиме online ответили на вопросы и предложения горожан

Михаил Слодинский, начальник процессингового центра ГП «Минсктранс»:
Сегодня проводилась консультация по IT-сфере, по развитию информационных технологий в рамках нашего предприятия.

 
 
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Новости Беларуси. Задать вопрос или высказать предложение можно было на сайте предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. И хотя сообщения,...
 
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