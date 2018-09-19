В «Минсктрансе» в режиме online ответили на вопросы и предложения горожан

Новости Беларуси. Задать вопрос или высказать предложение можно было на сайте предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





И хотя сообщения, поступившие в виртуальную приемную, не являются официальным обращениям, ответ получил каждый. Затронули и тему культуры поведения пассажиров на остановках общественного транспорта. Количество случаев вандализма в последнее время увеличилось в столице вдвое.





Виктор Тозик, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:

Мы таблички начали размещать под навесами для удобства. Человек там ждет автобуса, в ненастную погоду может посмотреть. Просьба к нашим пассажирам, которые находятся на остановке, являются свидетелями таких негативных случаев – пожалуйста, звоните нам тут же на горячую линию.





Михаил Слодинский, начальник процессингового центра ГП «Минсктранс»:

Сегодня проводилась консультация по IT-сфере, по развитию информационных технологий в рамках нашего предприятия.