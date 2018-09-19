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В «Минсктрансе» в режиме online ответили на вопросы и предложения горожан
Новости Беларуси. Задать вопрос или высказать предложение можно было на сайте предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
И хотя сообщения, поступившие в виртуальную приемную, не являются официальным обращениям, ответ получил каждый. Затронули и тему культуры поведения пассажиров на остановках общественного транспорта. Количество случаев вандализма в последнее время увеличилось в столице вдвое.
Виктор Тозик, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
Михаил Слодинский, начальник процессингового центра ГП «Минсктранс»:
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Новости Беларуси. Задать вопрос или высказать предложение можно было на сайте предприятия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. И хотя сообщения,...
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