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Александр Лукашенко 19 сентября с воздуха проинспектировал ход уборочной кампании

19.09.2018 23:46 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В частности, ознакомился с темпами и организацией осенних полевых работ в южных районах Минской области и в Гомельском регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый: все зерновые, посеянные после начала октября, дают урожай ниже

Александр Лукашенко 19 сентября с воздуха проинспектировал ход уборочной кампании

С борта вертолета Президент наблюдал за севом озимых зерновых, уборкой льна, картофеля, кукурузы и сахарной свеклы. Александр Лукашенко традиционно уделяет большое внимание селхозсектору, который формирует продовольственную безопасность и способствует развитию экспортного потенциала. Главой государства принято решение и поставлена четкая задача: к 1 октября завершить все основные сельскохозяйственные работы, а к ноябрю – все оставшиеся (в их числе уборка сахарной свеклы и кукурузы на зерно).

 
 
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Новости Беларуси. В частности, ознакомился с темпами и организацией осенних полевых работ в южных районах Минской области и в Гомельском регионе, сообщили в...
 
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