"Его опыт, профессионализм поможет". Кочанова представила Вовка руководству Витебской области

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Акцент — на создании новой сельскохозяйственной техники и капитальный ремонт уже имеющейся. И опыт работы в этой сфере нового помощника президента — инспектора по Витебской области— будет весьма кстати, уверена глава Администрации президента. Сегодня она представила Вовка коллективу облисполкома.рассказал Виталий Вовк.Новый помощник президента уверен, что Витебская область может стать лучшей в промышленности и экономике. Уже сейчас здесь выпускается 15% от всей продукции, произведенной в стране. Среди задач, которые накануне поставил перед Виталием Вовком президент, и развитие Оршанского региона — а этот вопрос сегодня на особом контроле уПо мнению Натальи Кочановой, очень важно,Напомним, месяц назад после грандиозного разноса на совещании по Оршанскому району Александр Лукашенко потребовал отправить в отставку министра промышленности Виталия Вовка. 18 сентября Вовк получил фактически повышение — президент назначил его своим помощником — инспектором по Витебской области. И сам пояснил причины такого кадрового решения.— сказал президент. —Александр Лукашенко отметил, что, возможно, некоторые будут первоначально смотреть на Виталия Вовка с той позиции, что это экс-министр,— подчеркнул президент.Глава государства особо отметил, что должность помощника приравнена к министру, а полномочия инспектора — еще выше, ведь касаются кадровых вопросов.— сказал президент.отметил Александр Лукашенко.— добавил белорусский лидер.Президент заметил, что «косяки и недостатки», допущенные Виталием Вовком на посту министра, в какой-то степени не зависели от руководителя отрасли.— сказал он.