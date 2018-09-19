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"Его опыт, профессионализм поможет". Кочанова представила Вовка руководству Витебской области

20.09.2018 01:20 — Разное | UDF  
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Фото: segodnya.ua
В Витебской области намерены возродить направления в промышленности, утерянные за последние 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акцент — на создании новой сельскохозяйственной техники и капитальный ремонт уже имеющейся. И опыт работы в этой сфере нового помощника президента — инспектора по Витебской области Виталия Вовка — будет весьма кстати, уверена глава Администрации президента Наталья Кочанова. Сегодня она представила Вовка коллективу облисполкома.

— Стоит задача организации ремонтных производств. Техника должна быть исправна. Это в конечном итоге рабочие места, загрузка сегодня пустующих площадей, пустующих производств. И это первые задачи, которые предстоит сделать, — рассказал Виталий Вовк.

Новый помощник президента уверен, что Витебская область может стать лучшей в промышленности и экономике. Уже сейчас здесь выпускается 15% от всей продукции, произведенной в стране. Среди задач, которые накануне поставил перед Виталием Вовком президент, и развитие Оршанского региона — а этот вопрос сегодня на особом контроле у Александра Лукашенко.

По мнению Натальи Кочановой, очень важно, «что сегодня именно он [Вовк] будет работать в Витебской области».

— Его опыт, его профессионализм, я думаю, поможет в решении этих задач, которые надо здесь реализовывать.


Напомним, месяц назад после грандиозного разноса на совещании по Оршанскому району Александр Лукашенко потребовал отправить в отставку министра промышленности Виталия Вовка. 18 сентября Вовк получил фактически повышение — президент назначил его своим помощником — инспектором по Витебской области. И сам пояснил причины такого кадрового решения.

«Виталий, что касается тебя, конечно, тут разговоров будет куча. Одни будут радоваться, другие будут сожалеть. У нас же немало в народе людей, которые руки потирают: чиновнику голову „отрубить“ бы, „повесить“ кого-то… Разные будут позиции и точки зрения, — сказал президент. — Но имей в виду: Орша остается за тобой. Это твоя зона ответственности. И, я думаю, в этой должности у тебя есть возможность многие вопросы взять на контроль, подсказать и организовать, как их решить. Главное, чтобы опыт был перенесен туда».

Александр Лукашенко отметил, что, возможно, некоторые будут первоначально смотреть на Виталия Вовка с той позиции, что это экс-министр, «израненный человек: голову опустит и будет ходить по Витебской области». «Чтобы этого не было. С сегодняшнего дня после назначения ты должен проводить там линию президента железобетонно и выполнять свои функциональные обязанности, не глядя ни на кого. Да, там есть губернатор, ему поставлены задачи. Можешь — помогай, а, в общем-то, надо взять на контроль исполнение всех тех поручений, которые касаются Витебской области», — подчеркнул президент.

Глава государства особо отметил, что должность помощника приравнена к министру, а полномочия инспектора — еще выше, ведь касаются кадровых вопросов. «Наконец-то, наверное, в Администрации поняли, что такое кадровая работа. Я надеюсь на это. Поэтому надо смотреть и в Витебской области. Надо видеть там свои кадры и не ждать, что со стороны кто-то приедет, из Минской области или Минска, чтобы работать в Витебской области», — сказал президент.

«Я думаю, с твоим опытом это несложная для тебя работа. И я хочу прямо сказать: все будут задаваться вопросом, почему Вовк, — мне просто жалко Вовка как руководителя предприятия. Ведь хороший был у тебя завод (с сентября 2011 года по декабрь 2014 года Виталий Вовк возглавлял Минский завод колесных тягачей). Любо-дорого посмотреть. Никаких вопросов не было. Я же бывал тогда там. Грамотный человек. Но надо из тебя выжать для Беларуси по максимуму. Для меня это важнейший вопрос. Потерять специалиста просто, а вот вырастить, найти такого специалиста будет сложно. Вот откровенный и честный ответ», — отметил Александр Лукашенко.

«А то, что у тебя голова на плечах, я нисколько не сомневаюсь», — добавил белорусский лидер.

Президент заметил, что «косяки и недостатки», допущенные Виталием Вовком на посту министра, в какой-то степени не зависели от руководителя отрасли. «Думаю, тебе это был урок. И на этой должности (может, это не последняя твоя должность), думаю, что ты пользу для страны принесешь», — сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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В Витебской области намерены возродить направления в промышленности, утерянные за последние 20 лет.
 
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