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Человеческий мозг программирует патологическую лень с рождения

20.09.2018 — Разное | Полымя  
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Если вы стараетесь заботиться о здоровье, но регулярно посещать спортивный зал не удается, то причину, согласно новым исследованиям, следует искать во врожденных особенностях мозга.

Человеческий мозг программирует патологическую лень с рождения

Исследования мозговой активности людей во время наблюдения за пассивным поведением человека и спортивными активностями доказывают, что мозг программирует малоподвижное поведение с рождения, сообщается на сайте Университета Британской Колумбии (Канада).

В эксперименте добровольцы должны были быстро перемещать виртуального персонажа между изображениями: если на картинке появлялась физическая активность, то персонажа нужно было «отправить» к ней, а если на экране отображался пассивный отдых, то его нужно было отодвинуть подальше.

Участники двигались быстрее к спортивным снимкам. А перемещения персонажа при появлении изображений с пассивным отдыхом требовали более интенсивной работы мозга.

«Эксперимент доказывает, что повышенная уклончивость от физической пассивности связана с дополнительными мозговыми ресурсами. Таким образом, малоподвижное поведение — прирожденная особенность мозга», — заключает исследователь Матье Бойсоньтье.

Врожденные особенности мозга трудно контролировать даже при большом желании: человек просто не осознает этого автоматического поведения. Открытие позволяет лучше понять причины необъяснимой лени. Это первый шаг к управлению некоторыми из них, считает Бойсоньтье.

Воздействуя на мозг, ученые хотят справиться и с другой проблемой — мышечными болями. Исследования другой команды показывают, что мозг может управлять болевыми ощущениями.

Источник: hightech.plus (текст Светланы МАСЛОВОЙ)

 
 
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Если вы стараетесь заботиться о здоровье, но регулярно посещать спортивный зал не удается, то причину, согласно новым исследованиям, следует искать
 
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