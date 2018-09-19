Ученые из Гарвардской медицинской школы расшифровали структуру ключевого фрагмента ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) имеет крайне сложную структуру и очень высокую изменчивость и способность к мутации. Относится это и к белку, который играет основную роль в имплантации вируса в клетку, что и запускает губительный цикл. И эта структура недавно, наконец, была полностью изучена.





За открытие отвечают американские ученые из Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы. В ходе изучения строения белковой оболочки ВИЧ-1 (одной из самых распространенных в мире форм вируса), была обнаружена структура, которая непосредственно прикрепляет вирус к клетке и инициирует его проникновение внутрь. Как заявляют ученые, это последный недостающий фрагмент, данные о котором могут сыграть ключевую роль в создании вакцины от ВИЧ.

Один из исследователей Бин Чен заявил:

«Как только вирус сливается с клеткой, запускается процесс, который не остановить. ВИЧ проникает в Т-клетку иммунитета и заставляет ее создавать свои копии, которые выходя наружу заражают новые клетки. Структурная сложность белка оставалась главной загадкой вируса, но мы сделали значительный шаг, чтобы закрыть этот пробел».

Так что же нового мы смогли узнать? Помимо полных данных о структуре, удалось изучить мембрану белка и трансмембранный сегмент. Сама белковая оболочка имеет форму гриба. Самая интересная часть этого «гриба» — его шляпка, носящая название эктодомен. Именно он отвечает за проникновение в клетку и может видоизменяться и перестраивать свою структуру, что затрудняет разработку универсальной вакцины. Однако, полностью выяснив «состав» эктодомена, можно попытаться сделать лекарство, которое уничтожало или деактивировало бы его, что сделало бы вирус «беспомощным». Сейчас эксперты планируют начать разработки вакцины именно в этом направлении.