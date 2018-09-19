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Минздрав Беларуси изъял из обращения некоторые лекарства для гипертоников

20.09.2018 — Разное | Полымя  
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Минздрав изъял из обращения лекарственные средства, которые содержат фармацевтическую субстанцию валсартан производства Zhejiang Huahai Pharmaceuticals (Китай). Это следует из информации, размещенной на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Минздрав Беларуси изъял из обращения некоторые лекарства для гипертоников

Такое решение принято в связи с тем, что в субстанции этого производителя выявили потенциально канцерогенную примесь N-нитрозодиметиламин. Поставщики направили в регуляторные органы, в том числе Беларуси, письма о необходимости изъять из обращения лекарственные средства определенных партий. На основании этой информации, а также данных Европейского медицинского агентства указанные препараты изымались из аптек. Действующее вещество валсартан китайского производства использовали, в частности, производители из Мальты, Палестины.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, в аптеках Беларуси есть аналогичные препараты белорусского, словенского и австрийского производства. Лекарства с этой субстанцией, произведенной другими компаниями, остаются в продаже, нехватки в них нет.

Источник: БелТА

 
 
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Минздрав изъял из обращения лекарственные средства, которые содержат фармацевтическую субстанцию валсартан производства Zhejiang Huahai Pharmaceuticals (Китай). Это следует из...
 
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