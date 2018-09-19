Посылки 24 часа в сутки и без очереди: в Беларуси открываются почтоматы

Получить посылку в белорусских почтоматах можно будет круглосуточно и без очередей. Современными комплексами оснащают почтовые отделения республики, передает «МИР 24».

Почтоматы содержат 50 ячеек разной вместительности. Здесь можно получить посылку до 30 килограммов. Одно из таких устройств заработало в отделении связи в Минске. Гостям презентации рассказали, что комплекс будет работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю и при любой погоде. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно зарегистрироваться на сайте.



В настоящее время в разных городах страны уже работают 20 почтоматов. В ближайшее время их сеть будет расширяться.