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Посылки 24 часа в сутки и без очереди: в Беларуси открываются почтоматы

20.09.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Получить посылку в белорусских почтоматах можно будет круглосуточно и без очередей. Современными комплексами оснащают почтовые отделения республики, передает «МИР 24».

Почтоматы содержат 50 ячеек разной вместительности. Здесь можно получить посылку до 30 килограммов. Одно из таких устройств заработало в отделении связи в Минске. Гостям презентации рассказали, что комплекс будет работать 24 часа в сутки 7 дней в неделю и при любой погоде. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно зарегистрироваться на сайте.

В настоящее время в разных городах страны уже работают 20 почтоматов. В ближайшее время их сеть будет расширяться.



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Теги: Минск
 
 
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Современными комплексами оснащают почтовые отделения республики.
 
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