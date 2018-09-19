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В Японии взломали биржу криптовалют и похитили 60 млн долларов. В основном - депозиты клиентов

20.09.2018 06:53 — Разное | Tut.by  
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Японская онлайн-биржа обмена криптовалют Tech Bureau Corp. заявила о том, что после несанкционированного проникновения на платформу злоумышленников с сервиса была украдена виртуальная валюта трех типов, в том числе биткоин, на сумму равную ​6,7 млрд йен ($ 60 млн), передает со ссылкой на соответствующее сообщение Tech Bureau Kyodo.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Обменная площадка сервиса, как уточнили в пресс-службе, была взломана в прошлую пятницу, 14 сентября. Преступники атаковали ее в течение примерно двух часов, с 17.00 до 19.00 по местному времени. Аномалию в системе представители Tech Bureau обнаружили только 17 сентября. На следующий день, по информации представителей сервиса, в Tech Bureau узнали, сколько криптовалюты было украдено в ходе взлома.

Сразу после этого базирующаяся в Осаке компания, как указывает Kyodo, приостановила все операции по счетам. Большая часть украденных средств (4,5 млрд йен или $ 40 млн) хранилась как депозиты клиентов площадки.

Ранее, 20 июня, стало известно о том, что хакеры похитили криптовалюту на $ 32 млн с одной из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи Bithumb. После этого сервис прекратил свою работу.​ А до этого в том же месяце кибератаке подверглась южнокорейская криптовалютная биржа Coinrail. В результате нападения она потеряла ICO-токенов стартапов NPXS, Aston X, Dent и Tron на $ 40 млн.

Наиболее же крупную кражу злоумышленники совершили в январе. Тогда с японской биржи Coincheck была похищена криптовалюта NEM на сумму, равную 58 млрд иен (около $ 534 млн). Всего было украдено 523 млн монет NEM. В марте биржа пообещала компенсировать вкладчикам ущерб по курсу около $ 0,84 за одну монету NEM, а японское государственное Агентство финансовых услуг провело в стране проверки всех подобных торговых площадок.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Большая часть украденных средств (4,5 млрд йен или $ 40 млн) хранилась как депозиты клиентов площадки.
 
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