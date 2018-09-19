Губернатор области проведет в Волковысском райисполкоме прием граждан





21 сентября 2018 г. с 10.00 до 12.00 в Волковысском районном исполнительном комитете проведет прием граждан по предварительной записи председатель Гродненского областного исполнительного комитета Кравцов Владимир Васильевич.

Запись на прием 18 сентября с 14.00 до 17.00; 19 сентября с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону 4-12-93.

Фото Гродненская правда