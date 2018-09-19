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Динамовца дисквалифицировали за удар соперника в область паха
Нападающего минского "Динамо" дисквалифицировали на один матч за удар соперника в область паха.
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Локомотив» — «Динамо-Минск», который произошел на 49-й минуте встречи, и принял решение наложить на форварда Александра Павловича наказание в виде дисквалификации и денежного штрафа, сообщает
Хоккеист нанес удар клюшкой сопернику в область паха.
Форвард пропустит поединок с «Северсталью», который состоится 20 сентября в 19.00. Напомним, что в матче с «Локомотивом» «зубры» праздновали победу.
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Нападающего минского "Динамо" дисквалифицировали на один матч за удар соперника в область паха.
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