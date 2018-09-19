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Медведь из США случайно оказался запертым в автомобиле

20.09.2018 00:36 — Разное | Партизан  
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Зверь включил сигнализацию.

 Но зверь не растерялся и вырвался на волю, хотя и причинил некоторый ущерб случайным невольникам своего заточения, переводит .tut.by с сайта 12newsnow.
Николь Лиссенден припарковалась возле дома и ушла, оставив дверку автомобиля открытой. Тем временем внутрь авто пробрался медведь.

Но женщина не заметила животное и, вернувшись, захлопнула дверь. Через полчаса она снова подошла к автомобилю и заметила запотевшее стекло и след медвежьей лапы. Медведь испугался, нажал на клаксон, включил сигнализацию и стал раскачивать авто.

Женщина позвонила своему мужу, а также в «службу животных». Алекс Лиссенден оказался на месте первым и попытался открыть дверку автомобиля дистанционно, но к тому времени автоматика была уже сломана.


Тогда мужчина открыл дверь вручную и отскочил в сторону. Он надеялся, что животное таким образом выберется наружу. Однако медведь вместо этого выбил окно и выбрался через него.

Кстати, история на этом не закончилась. Мишка отправился к соседям. Он вытащил у них на кухне булочки, полакомился ими в гараже, после чего наконец-то удалился прочь.


 
 
Ссылка на источник 24
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