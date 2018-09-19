Медведь из США случайно оказался запертым в автомобиле

переводит .tut.by с сайта 12newsnow. Но зверь не растерялся и вырвался на волю, хотя и причинил некоторый ущерб случайным невольникам своего заточения,12newsnow.

Николь Лиссенден припарковалась возле дома и ушла, оставив дверку автомобиля открытой. Тем временем внутрь авто пробрался медведь.





Но женщина не заметила животное и, вернувшись, захлопнула дверь. Через полчаса она снова подошла к автомобилю и заметила запотевшее стекло и след медвежьей лапы. Медведь испугался, нажал на клаксон, включил сигнализацию и стал раскачивать авто.





Женщина позвонила своему мужу, а также в «службу животных». Алекс Лиссенден оказался на месте первым и попытался открыть дверку автомобиля дистанционно, но к тому времени автоматика была уже сломана.









Тогда мужчина открыл дверь вручную и отскочил в сторону. Он надеялся, что животное таким образом выберется наружу. Однако медведь вместо этого выбил окно и выбрался через него.





Кстати, история на этом не закончилась. Мишка отправился к соседям. Он вытащил у них на кухне булочки, полакомился ими в гараже, после чего наконец-то удалился прочь.



