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ЦСКА Гончаренко вырвал ничью в Чехии, Роналду удалили
Роналду удалили в первом матче Лиги чемпионов за "Ювентус".
Криштиану Роналду получил красную карточку в первом же матче за туринский «Ювентус» в Лиге чемпионов.
Reuters
Судья Феликс Брих удалил португальца за удар локтем. Впрочем, повторы показывают, что решение арбитра было довольно спорным, пишет
Впрочем, и без Роналду «Ювентус» уверенно обыграл в гостях испанскую «Валенсию» — 2:0.
Действующий победитель Лиги чемпионов «Реал» разгромил дома итальянскую «Рому» — 3:0. В другом матче группы «G» московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко на пятой добавленной минуте благодаря голу с пенальти вырвал гостевую ничью с пльзенской «Викторией» — 2:2.
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Роналду удалили в первом матче Лиги чемпионов за "Ювентус".
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