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ЦСКА Гончаренко вырвал ничью в Чехии, Роналду удалили

20.09.2018 00:31 — Разное | Партизан  
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Роналду удалили в первом матче Лиги чемпионов за "Ювентус".

Криштиану Роналду получил красную карточку в первом же матче за туринский «Ювентус» в Лиге чемпионов.


Reuters

Судья Феликс Брих удалил португальца за удар локтем. Впрочем, повторы показывают, что решение арбитра было довольно спорным, пишет tut.by
Впрочем, и без Роналду «Ювентус» уверенно обыграл в гостях испанскую «Валенсию» — 2:0.

Действующий победитель Лиги чемпионов «Реал» разгромил дома итальянскую «Рому» — 3:0. В другом матче группы «G» московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко на пятой добавленной минуте благодаря голу с пенальти вырвал гостевую ничью с пльзенской «Викторией» — 2:2.


 
 
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Роналду удалили в первом матче Лиги чемпионов за "Ювентус".
 
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