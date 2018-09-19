Не выходя из дома: топ онлайн-вкладов в белорусских рублях

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В материале рассмотрим разные предложения на банковском рынке – на срок в 12-13 месяцев и на срок от 14 до 24 месяцев. Во всех этих мини-рейтингах будут свои лидеры и свои условия.

12-13 месяцев (1 год)

Максимальные ставки в этом сегменте находятся на уровне 12,5% годовых при сроке вклада в 12 и 13 месяцев.

На первых местах нашего 1 мини-рейтинга расположились вклады от Банка Решение, Банка БелВЭБ, Белгазпромбанка, Идея Банка, Статусбанка, Приорбанка.

Например, по вкладу от Банка Решение «Online решение» предусмотрены ежемесячная капитализация процентов и пополнение, а минимальная сумма для открытия счета составляет всего 50 рублей.

Кроме того, нужно сказать, что по всем представленным депозитам банки предлагают капитализацию процентов, а также (в некоторых случаях) и перечисление процентов на счет клиента.