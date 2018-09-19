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Не выходя из дома: топ онлайн-вкладов в белорусских рублях
В материале рассмотрим разные предложения на банковском рынке – на срок в 12-13 месяцев и на срок от 14 до 24 месяцев. Во всех этих мини-рейтингах будут свои лидеры и свои условия.
12-13 месяцев (1 год)
Максимальные ставки в этом сегменте находятся на уровне 12,5% годовых при сроке вклада в 12 и 13 месяцев.
На первых местах нашего 1 мини-рейтинга расположились вклады от Банка Решение, Банка БелВЭБ, Белгазпромбанка, Идея Банка, Статусбанка, Приорбанка.
Например, по вкладу от Банка Решение «Online решение» предусмотрены ежемесячная
Кроме того, нужно сказать, что по всем представленным депозитам банки предлагают капитализацию процентов, а также (в некоторых случаях) и перечисление процентов на счет клиента.
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Наступление цифровой эры уже привело к появлению на банковском рынке таких интересных предложений, как онлайн-депозиты.
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