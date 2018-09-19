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Собранные на "Брестмаше" автомобили сойдут с конвейера в декабре

20.09.2018 07:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Собранные в ОАО "Брестмаш" автомобили сойдут с конвейера до конца текущего года. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Брестского облисполкома Андрей Клец, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news58994.php

Собранные на "Брестмаше" автомобили сойдут с конвейера в декабре

Проект реализуют компания JAC Motors из китайской провинции Аньхой и холдинг "БелавтоМАЗ", в который входит "Брестмаш". Согласно договору, представители КНР предоставляют комплектующие, в Бресте проводятся сборка автомобилей и их тестирование. Дальнейшая реализация будет проводиться под мазовским брендом. "Первые машинокомплекты уже в пути. Ожидается, что в конце октября они прибудут в Брест. Уверены, что в этом году соберем около 50 машин - это микроавтобус на 16 посадочных мест и грузовой автомобиль-фургон. В год планируется собирать около 2 тыс. единиц транспорта", - отметил Андрей Клец. Он добавил, что первые автомобили сойдут с конвейера в декабре.

На "Брестмаше" под линию сборки выделен отдельный цех. Сейчас там завершается ремонт. Все работы ведутся по утвержденному графику. "Компания JAC заявила об интересе совместного с "Брестмашем" производства малотоннажных автомобилей два года назад. Надеемся, что сотрудничество будет эффективным", - сказал зампредседателя облисполкома.

Брестская область и провинция Аньхой год назад заключили договор о сотрудничестве. Стороны нацелены на расширение и укрепление связей. В частности, в плане экспорта белорусского продовольствия. "Наши предприятия уже поставляют в Китай продукцию, но пока не сотрудничают с компаниями провинции Аньхой. Уверен, что эти контакты будут если не в этом году, то в следующем. В ноябре представители Брестской области будут участвовать в выставке импорта в КНР. Будет представительная делегация, готовятся к подписанию новые контракты в различных сферах: машиностроении, пищевой, химической промышленности и другие направления", - резюмировал Андрей Клец.

 
Теги: Брест
 
 
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Собранные в ОАО "Брестмаш" автомобили сойдут с конвейера до конца текущего года. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Брестского...
 
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