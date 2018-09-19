Брестская область и провинция Аньхой КНР нацелены укреплять межрегиональное сотрудничество

Брестская область и китайская провинция Аньхой нацелены укреплять межрегиональное сотрудничество. Об этом сегодня шла речь на встрече делегации КНР с руководством Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.



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Брест посетила делегация во главе с заместителем председателя Постоянного комитета Собрания народных представителей провинции Аньхой Шэнь Сули. Она отметила, что белорусский и китайский регионы год назад заключили договор о сотрудничестве, представители КНР заинтересованы в расширении контактов с партнерами. "Рассчитываем, что в будущем наши регионы достигнут еще большего взаимодействия в торгово-экономической, научно-образовательной, медицинской, туристической и культурной сферах. Особенно надеемся на налаживание сотрудничества между предприятиями АПК, пищевой промышленности, машиностроения, производителями строительных материалов", - отметила она.

По словам председателя областного Совета депутатов Юрия Наркевича, Китай является стратегическим партнером Брестской области. Стороны поэтапно наращивают товарооборот. В январе-июле текущего года он сложился на уровне $92 млн, что в полтора раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Есть все предпосылки для дальнейшего роста экспорта белорусских товаров. В частности, в провинции Аньхой пока не представлена молочная продукция Брестского региона.

"Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с провинцией Аньхой, реализации совместных проектов. Видим перспективы взаимодействия в логистической сфере. По нашей информации, у китайских компаний есть некоторые затруднения с наполнением контейнеров, следующих из Европы обратно в Китай. Можем предложить китайским потребителям качественные товары: молочную продукцию, лен и другие", - сказал Юрий Наркевич.

Также во время встречи прозвучало предложение наладить работу между Брестским областным Советом депутатов и Постоянным комитетом Собрания народных представителей провинции Аньхой.

Делегация КНР посетила мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой", побывала в социальном доме, построенном в областном центре с технико-экономической помощью Китая.