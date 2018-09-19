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ВНИМАНИЕ! О запрещении движения по улице "17 Сентября" с 21 по 23 сентября
20.09.2018 07:40 — Разное | Виртуальный Брест
ВНИМАНИЕ! О запрещении движения по улице 17 Сентября.
В связи с проведение ремонтных работ будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по улице 17 Сентября на участке от улицы Интернациональной до улицы Краснофлотской с 21 по 23 сентября 2018 г.
Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута движения. Приносим свои извинения за временные неудобства.
В связи проведением плановых работ по замене асфальтового покрытия по улице Шоссейной 19-20 сентября 2018 года будет затруднено движение автомобильного транспорта на данном участке дороги.
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ВНИМАНИЕ! О запрещении движения по улице 17 Сентября. В связи с проведение ремонтных работ будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по...
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