ВНИМАНИЕ! О запрещении движения по улице 17 Сентября.



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В связи с проведение ремонтных работ будет запрещено движение транспортных средств и самоходных машин по улице 17 Сентября на участке от улицы Интернациональной до улицы Краснофлотской с 21 по 23 сентября 2018 г.



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Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута движения. Приносим свои извинения за временные неудобства.

В связи проведением плановых работ по замене асфальтового покрытия по улице Шоссейной 19-20 сентября 2018 года будет затруднено движение автомобильного транспорта на данном участке дороги.