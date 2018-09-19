﻿ Таромат: в День без автомобиля в Минске можно будет сдать пустые бутылки в специальном автомате и вернуть часть денег. 21.by
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Таромат: в День без автомобиля в Минске можно будет сдать пустые бутылки в специальном автомате и вернуть часть денег

20.09.2018 00:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В День без автомобиля на улице Ленина будет работать специальное устройство для приема тары, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Таромат: в День без автомобиля в Минске можно будет сдать пустые бутылки в специальном автомате и вернуть часть денег

Ксения Худолей, СТВ:
Гости праздничной программы смогут оценить работу уникального «Таромата».

Таромат: в День без автомобиля в Минске можно будет сдать пустые бутылки в специальном автомате и вернуть часть денег

Аппарат предназначен для приема пластиковых и стеклянных бутылок, а также жестяных банок из-под напитков. За принятую тару автомат выдает чек, который можно обналичить.

Таромат: в День без автомобиля в Минске можно будет сдать пустые бутылки в специальном автомате и вернуть часть денег

Эрвин Куртбединов, генеральный директор предприятия:
Аппарат сконструирован настолько просто, что даже ребенок может им пользоваться. Пустую тару вставляют в предусмотренное отверстие технологическое, нажимают кнопочку, что прием закончен, и получают чек.

Таромат: в День без автомобиля в Минске можно будет сдать пустые бутылки в специальном автомате и вернуть часть денег

С этим чеком люди могут подойти в кассы в розничных сетях и обналичить чек, то есть вернуть те денежки, которые были заплачены при покупке тары, обратно.

 
 
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Новости Беларуси. В День без автомобиля на улице Ленина будет работать специальное устройство для приема тары, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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