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Таромат: в День без автомобиля в Минске можно будет сдать пустые бутылки в специальном автомате и вернуть часть денег
Новости Беларуси. В День без автомобиля на улице Ленина будет работать специальное устройство для приема тары, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ксения Худолей, СТВ:
Аппарат предназначен для приема пластиковых и стеклянных бутылок, а также жестяных банок из-под напитков. За принятую тару автомат выдает чек, который можно обналичить.
Эрвин Куртбединов, генеральный директор предприятия:
С этим чеком люди могут подойти в кассы в розничных сетях и обналичить чек, то есть вернуть те денежки, которые были заплачены при покупке тары, обратно.
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Таромат: в День без автомобиля в Минске можно будет сдать пустые бутылки в специальном автомате и вернуть часть денег
Новости Беларуси. В День без автомобиля на улице Ленина будет работать специальное устройство для приема тары, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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