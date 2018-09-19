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Из-за ремонтных работ на улице Володько движения транспорта закрыто до 23 сентября
Новости Беларуси. Закрыт участок от улицы Аэродромной до Воронянского. Это связано со строительством небольшой развязки и расширением «зеленого островка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Работы будут проводиться до 23 сентября. Движение автобуса № 198Э здесь также изменится. Его не стоит ждать на остановках «Радищева» и «Ковальская Слобода».
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Новости Беларуси. Закрыт участок от улицы Аэродромной до Воронянского. Это связано со строительством небольшой развязки и расширением «зеленого островка»,...
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