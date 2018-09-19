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У какого оператора связь лучше? Аналитики сравнили velcom, МТС и life:)
Российская компания DMTel провела исследование, в котором оценила основные характеристики и качество сервисов белорусских мобильных операторов связи, сравнив velcom, МТС и life:). Мы изучили отчет экспертов и приводим основные выводы из него.
Измерения и тесты проводились в Минске с 17 по 24 июля 2018 года. Протяженность маршрута, на котором тестировалось качество связи, составила 1074 километра. Специалисты использовали измерительный комплекс Nemo Outdoor Invex II, смартфоны Samsung Galaxy Note 4 и сканирующий приемник Nemo FSR1.
Для определения качества голосовых вызовов для каждого из операторов специалисты DMTel провели почти две тысячи тестов, при тестировании передачи данных — чуть больше тысячи тестов.
Голосовая связь
Качество голосовой связи оценивалось по критериям доступности, времени установки соединения, непрерывности и качества передачи речи.
Эти показатели указывают, как часто сети выдают отказ при звонках, сколько вызовов срывается уже после начала «разговора», а также сколько в среднем уходит на установление вызова.
Результаты замеров приведены в таблице ниже (жирным указаны лучшие значения):
Специалисты DMTel пишут, что «по совокупности характеристик лидирует velcom». У оператора самый высокий уровень качества голосового соединения (1,86). У МТС и life:) этот показатель соответственно составляет 4,78 и 10,06.
А вот по времени установки соединения и доле отказов наилучшие результаты показала сеть МТС.
Кстати, в 2016 году аналитики DMTel тоже
Передача данных
Качество мобильного интернета в DMTel тестировали несколькими способами: проверяли время прохождения пакета данных, успешность сессий скачиваний и загрузок пакетов данных, веб-страниц.
Вот результаты тестов для режима GSM/WCDMA (2G и 3G):
В таблицу попали только основные показатели. По большинству из них наилучший результат показала сеть velcom. Например, средняя скорость загрузки у оператора составляет 9,5 мегабит в секунду, а у life:) и МТС — 8,6 и 6 мегабит в секунду.
Средняя скорость загрузки данных с сервера через LTE оказалась выше у МТС — 8,9 мегабит в секунду против 3,3 мегабит у life:). Максимальные скорости в LTE-сети также удалось засечь у МТС — 85 мегабит в секунду против 29 мегабит у life:).
«По совокупности характеристик в сети LTE лидирует МТС», — говорится в отчете. При этом специалисты отметили, что life:) «демонстрирует показатели, позволяющие абонентам успешно пользоваться популярными услугами».
Радиопокрытие
Качество радиопокрытия проверяли отдельно в режимах 2G (GSM), 3G (WCDMA) и 4G (LTE).
«В сетях на основе GSM все операторы обеспечивают непрерывное покрытие по доле значений RSSI Best ≤ -90 dBm, — говорится в документе. — По доле значений RSSI Best ≤ -70 dBm наилучший результат зарегистрирован в сети МТС. velcom занимает вторую позицию, life:) — на третьей позиции».
Непрерывное радиопокрытие в сетях 3G (WCDMA) не сумели обеспечить только в life:).
Также неидеальна оказалась сеть LTE от beCloud (СООО «Белорусские облачные технологии»), которую используют МТС и life:). «В сети LTE оператор СООО „Белорусские облачные технологии“ не обеспечивает непрерывное радиопокрытие по доле значений RSSI Best ≤ -105 dBm», — пишут авторы отчета.
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Исследование провела российская компания DMTel.
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