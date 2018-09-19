Налог на «лучшего друга»: кому и сколько нужно платить за собаку





Если у вас появился в доме преданный четвероногий друг, то вы должны знать, что за него нужно платить налоги. Правда, существуют особенности в размере денежной суммы, а также способах и времени его выплаты.





Плательщиками налога считаются граждане, владеющие собаками в возрасте 3-х месяцев и старше. Порядок уплаты регулируется главой 30 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Налог взимается за каждую собаку.

Стандартные ставки налога: 0,3 базовой величины за квартал; 1,5 базовой величины за квартал за потенциально опасную породу собаки, включённую в перечень таких животных.

Некоторые местные советы депутатов предусмотрели льготы, полностью либо частично освобождающие плательщиков от налога. Принятые решения размещены на региональной странице сайта МНС .

На 10% ставки налога снижены для владеющих чипированными и стерилизованными (кастрированными) собаками. Такие преференции согласно решениям депутатов есть у жителей Бобруйска и Могилёва, в Белыничском, Горецком, Могилёвском, Чаусском и Шкловском районах. Как отметили в Мстиславском районном Совете депутатов, вопрос о льготах в нашем районе депутатами не поднимался.

Сумма налога включается в квартплату. Налог уплачивается 4 раза в год: до 27 апреля — за 1 квартал; до 27 июля — за 2 квартал; до 27 октября — за 3 квартал; до 27 января — за 4 квартал.

Кстати, налоговую декларацию (расчёт) по налогу за владение собаками предоставлять не нужно.





Освобождаются от уплаты налога за владение собаками:

инвалиды, для которых содержание собаки-поводыря является жизненной необходимостью;

инвалиды первой и второй группы при отсутствии совместно проживающих трудоспособных членов семьи;

имеющие совместно проживающих детей-инвалидов;

имеющие на иждивении 3 и более несовершеннолетних детей;

проживающие в одноквартирных или блокированных жилых домах, если собака не используется в предпринимательской деятельности.

Владельцы обязаны своих собак или щенков своевременно зарегистрировать (в течение 3 дней со дня приобретения либо в возрасте от 3 до 3,5 месяцев соответственно), получить регистрационное удостоверение и жетон установленного образца, который прикрепляется к ошейнику животного. По вопросу регистрации собак гражданам следует обращаться в жилищно-коммунальные организации, соответствующие сельские исполкомы.