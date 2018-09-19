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Налог на «лучшего друга»: кому и сколько нужно платить за собаку
20.09.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Если у вас появился в доме преданный четвероногий друг, то вы должны знать, что за него нужно платить налоги. Правда, существуют особенности в размере денежной суммы, а также способах и времени его выплаты.
Плательщиками налога считаются граждане, владеющие собаками в возрасте 3-х месяцев и старше. Порядок уплаты регулируется главой 30 Налогового кодекса Республики Беларусь.
Налог взимается за каждую собаку.
Стандартные ставки налога: 0,3 базовой величины за квартал; 1,5 базовой величины за квартал за потенциально опасную породу собаки, включённую в перечень таких животных.
Некоторые местные советы депутатов предусмотрели льготы, полностью либо частично освобождающие плательщиков от налога. Принятые решения размещены на
На 10% ставки налога снижены для владеющих чипированными и стерилизованными (кастрированными) собаками. Такие преференции согласно решениям депутатов есть у жителей Бобруйска и Могилёва, в Белыничском, Горецком, Могилёвском, Чаусском и Шкловском районах. Как отметили в Мстиславском районном Совете депутатов, вопрос о льготах в нашем районе депутатами не поднимался.
Сумма налога включается в квартплату. Налог уплачивается 4 раза в год: до 27 апреля — за 1 квартал; до 27 июля — за 2 квартал; до 27 октября — за 3 квартал; до 27 января — за 4 квартал.
Кстати, налоговую декларацию (расчёт) по налогу за владение собаками предоставлять не нужно.
Освобождаются от уплаты налога за владение собаками:
Владельцы обязаны своих собак или щенков своевременно
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Если у вас появился в доме преданный четвероногий друг, то вы должны знать, что за него нужно платить налоги. Правда, существуют особенности в размере денежной...
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