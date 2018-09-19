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Пора худеть? Разбираемся в качественных и пустых калориях
Британский фонд питания вводит новое понятие — «качественная калория», чтобы заставить людей серьезнее задуматься над тем, что они едят.
Большинство взрослых потребляет слишком много калорий, но просто подсчитывать и пытаться сокращать их количество — занятие малоэффективное, считают диетологи фонда. Оказывается, калории бывают разные.
Специалисты надеются убедить людей в необходимости обращать внимание на питательные качества продуктов, чтобы самим научиться выбирать правильные, то есть качественные калории.
Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) заявляет, что перебор калорий является главной причиной ожирения. Борьба с этой проблемой стала приоритетной задачей.
Калории обеспечивают человека энергией: женщинам нужно около 2 тыс. калорий в день, а мужчинам — около 2,5 тыс. Служба общественного здравоохранения советует потреблять калории по такой схеме:
На упаковках продуктов практически всегда указано количество калорий, однако выбрать наиболее полезные уже сложнее.
30 грамм (горстка) орехов содержит примерно 174 ккал, как и два шоколадных печенья, однако Британский фонд питания отмечает, что орехи содержат качественные калории, а печенья — нет.
Авокадо содержит множество полезных питательных веществ, и хотя оно более калорийно, чем большинство свежих овощей и фруктов, эти калории качественные.
Высококалорийные и низкокалорийные продукты
Высококалорийные продукты обычно менее полезны, но не всегда. Далеко не всегда самыми полезными являются и продукты, рекламируемые как низкокалорийные.
Низкокалорийными считаются продукты содержащие :
Ноль калорий. Это как?
Производителям разрешается заявлять, что их продукция безкалорийна, если в порции меньше пяти калорий. Но эти калории все равно имеют значение!
Банка диетического бескалорийного газированного напитка содержит 10 ккал — столько же, сколько маленькая морковь. Но в моркови, в отличие от газировки, качественные калории.
Пустые калории
Эксперты часто называют пустыми калории, содержащиеся в алкоголе, а также в любой пище и напитках с высоким содержанием сахара и низкой питательной ценностью.
Скрытые калории
Когда мы говорим о скрытых калориях, чаще всего речь идет о продуктах, содержащих больше калорий, чем можно было подумать.
Ресторанные калории
Согласно исследованию, проведенному британским правительством, около четверти всех калорий поглощаются вне дома.
Сейчас все больше кафе, закусочных и ресторанов предоставляют клиентам информацию о калорийности своих продуктов. Но следить за их количеством довольно сложно, особенно если вы добавляете дополнительные ингредиенты к своему блюду.
Правильный выбор
Английские диетологи рекомендуют следующую диету:
Необходимо сократить потребление :
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Если вам нужно худеть, Национальная система здравоохранения Великобритании (NHS) советует сбрасывать около 0,5−1 кг в неделю, потребляя на 500−600 ккал меньше, чем необходимо.
«Если вы потребляете слишком много калорий, то вам, конечно, нужно сокращать их количество. Но надо следить и за тем, чтобы оставшиеся были более ценными, — советует доктор Фрэнки Филлипс из Британской ассоциации диетологов. — Если следить только за чем-то одним, например, за сокращением жиров, или сахара, или калорий, возникает риск лишить себя важных питательных веществ».
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Высококалорийные продукты обычно менее полезны, но не всегда. Далеко не всегда самыми полезными являются и продукты, рекламируемые как низкокалорийные.
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