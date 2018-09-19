Пора худеть? Разбираемся в качественных и пустых калориях

Британский фонд питания вводит новое понятие — «качественная калория», чтобы заставить людей серьезнее задуматься над тем, что они едят.



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Большинство взрослых потребляет слишком много калорий, но просто подсчитывать и пытаться сокращать их количество — занятие малоэффективное, считают диетологи фонда. Оказывается, калории бывают разные.

Специалисты надеются убедить людей в необходимости обращать внимание на питательные качества продуктов, чтобы самим научиться выбирать правильные, то есть качественные калории.

Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) заявляет, что перебор калорий является главной причиной ожирения. Борьба с этой проблемой стала приоритетной задачей.

Калории обеспечивают человека энергией: женщинам нужно около 2 тыс. калорий в день, а мужчинам — около 2,5 тыс. Служба общественного здравоохранения советует потреблять калории по такой схеме:

400 за завтраком

600 за обедом

600 за ужином

и оставлять место для пары полезных напитков и закусок

На упаковках продуктов практически всегда указано количество калорий, однако выбрать наиболее полезные уже сложнее.

30 грамм (горстка) орехов содержит примерно 174 ккал, как и два шоколадных печенья, однако Британский фонд питания отмечает, что орехи содержат качественные калории, а печенья — нет.

Авокадо содержит множество полезных питательных веществ, и хотя оно более калорийно, чем большинство свежих овощей и фруктов, эти калории качественные.

Высококалорийные и низкокалорийные продукты

Высококалорийные продукты обычно менее полезны, но не всегда. Далеко не всегда самыми полезными являются и продукты, рекламируемые как низкокалорийные.

Низкокалорийными считаются продукты содержащие :

Не более 40 ккал на порцию, если это твердая пища

Не более 20 ккал на 100 мл, если это напиток

Ноль калорий. Это как?

Производителям разрешается заявлять, что их продукция безкалорийна, если в порции меньше пяти калорий. Но эти калории все равно имеют значение!

Банка диетического бескалорийного газированного напитка содержит 10 ккал — столько же, сколько маленькая морковь. Но в моркови, в отличие от газировки, качественные калории.

Пустые калории

Эксперты часто называют пустыми калории, содержащиеся в алкоголе, а также в любой пище и напитках с высоким содержанием сахара и низкой питательной ценностью.

В леденце, например, содержится примерно 45 ккал, чуть больше, чем в яблоке. Но эти калории — пустые, а яблочные — качественные.

Скрытые калории

Когда мы говорим о скрытых калориях, чаще всего речь идет о продуктах, содержащих больше калорий, чем можно было подумать.

125-граммовая упаковка низкокалорийного йогурта содержит более 100 ккал — больше, чем покрытое шоколадом печенье. Йогурт без добавок и наполнителей с парой ягод и посыпанный гранолой с низким содержанием сахара гораздо более полезен с точки зрения питательной ценности содержащихся в нем калорий.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Ресторанные калории

Согласно исследованию, проведенному британским правительством, около четверти всех калорий поглощаются вне дома.

Сейчас все больше кафе, закусочных и ресторанов предоставляют клиентам информацию о калорийности своих продуктов. Но следить за их количеством довольно сложно, особенно если вы добавляете дополнительные ингредиенты к своему блюду.

Средняя порция кофе латте (приготовленного с полужирным молоком) содержит примерно 78 ккал. Но если добавить немного ванильного сиропа, калорий станет в два с лишним раза больше — около 175. А пользы от дополнительных калорий не будет никакой.

Правильный выбор

Английские диетологи рекомендуют следующую диету:

много фруктов и овощей

крахмалсодержащие продукты, такие как цельнозерновой хлеб, макароны и рис

белок — из мяса, рыбы, молочных продуктов или зернобобовых

немного жира

Необходимо сократить потребление :

сладких газированных напитков

алкоголя

сладких мюсли (сухих завтраков из зерновых) и кукурузных хлопьев

пирожных

печений

выпечки

Калькулятор индекса массы тела поможет вам определить, здоровый у вас вес или нет.

Если вам нужно худеть, Национальная система здравоохранения Великобритании (NHS) советует сбрасывать около 0,5−1 кг в неделю, потребляя на 500−600 ккал меньше, чем необходимо.

«Если вы потребляете слишком много калорий, то вам, конечно, нужно сокращать их количество. Но надо следить и за тем, чтобы оставшиеся были более ценными, — советует доктор Фрэнки Филлипс из Британской ассоциации диетологов. — Если следить только за чем-то одним, например, за сокращением жиров, или сахара, или калорий, возникает риск лишить себя важных питательных веществ».