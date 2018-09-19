Количество жертв шторма «Флоренс» увеличилось до 37

Количество погибших в результате шторма «Флоренс» в США увеличилось до 37 человек. Об этом 19 сентября сообщает агентство Associated Press.

В Южной Каролине автомобиль шерифа съехал с дороги и упал в воду. Находившиеся там две женщины утонули.

В Северной Каролине без электричества остаются около 760 тыс. домовладений, в Южной Каролине — более 130 тыс.