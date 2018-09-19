|
Количество жертв шторма «Флоренс» увеличилось до 37
20.09.2018 — Разное | Новости Хотимска
Количество погибших в результате шторма «Флоренс» в США увеличилось до 37 человек. Об этом 19 сентября сообщает агентство Associated Press.
В Южной Каролине автомобиль шерифа съехал с дороги и упал в воду. Находившиеся там две женщины утонули.
В Северной Каролине без электричества остаются около 760 тыс. домовладений, в Южной Каролине — более 130 тыс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество погибших в результате шторма «Флоренс» в США увеличилось до 37 человек. Об этом 19 сентября сообщает агентство Associated Press. В Южной Каролине автомобиль...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)