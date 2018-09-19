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Сев озимых зерновых в Беларуси будет завершен до 1 октября

20.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Сев озимых зерновых в Беларуси будет завершен до 1 октября. Такое поручение аграриям дал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.

«Главой государства поставлена задача до 1 октября завершить сев озимых зерновых. Мы с учеными проанализировали показатели пяти последних лет и установили, что посеянное в более поздние сроки дает более низкий урожай. На сегодня из плановых 1,3 млн га посеяно 720 тыс. га озимых зерновых, то есть в принципе мы идем по графику», — сказал Михаил Русый.

Уборку льна планируется завершить до 27 сентября. «У нас в этом году несколько тяжелее ситуация по Брестской области: там лен существенно подгорел, а нужно обеспечить заводы в Ляховичах и Пружанах. Мы приняли решение из Витебской области перебросить лен на эти два завода», — пояснил вице-премьер.

 
 
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Сев озимых зерновых в Беларуси будет завершен до 1 октября. Такое поручение аграриям дал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщил сегодня журналистам...
 
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