Беларусь и Сбербанк обсуждают перспективные совместные проекты

Перспективные совместные проекты обсуждены на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с представителями ПАО «Сбербанк» во главе с первым заместителем председателя правления банка Львом Хасисом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Сергей Румас высоко оценил участие Сбербанка в реализации проектов, значимых для экономики и промышленного сектора страны. По его словам, сегодня в экономике Беларуси около $3,8 млрд ресурсов, предоставленных по разным каналам группой «Сбербанк». «Все они предоставлены на рыночных условиях. Это подразумевает то, что это взаимовыгодные проекты. Как для Беларуси, так и для Сбербанка», — подчеркнул руководитель правительства.

По его словам, одним из приоритетных направлений сотрудничества является развитие передовых банковских и информационных технологий. Премьер-министр также выразил уверенность, что дальнейшее сотрудничество будет плодотворным и взаимовыгодным.