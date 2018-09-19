ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Средние города должны быть центрами развития промышленности, образования и культуры — Кочанова

20.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Средние города должны быть центрами развития промышленности, образования и культуры. Об этом заявила сегодня в Витебске глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время представления активу региона нового помощника Президента — инспектора по Витебской области Виталия Вовка, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова отдельное внимание заострила на задачах, которые стоят перед руководителями местных органов власти всей страны. Серьезный блок вопросов связан с развитием средних городов численностью более 80 тыс. человек. В Витебской области к таким населенным пунктам относятся Полоцк, Новополоцк, Орша. «Эти города должны быть центрами развития промышленности, культурными и образовательными центрами, становиться примерами для всех, — подчеркнула глава Администрации Президента. — Заниматься ими надо вплотную, выделяя бюджетное финансирование, предусматривать средства в местных бюджетах».

Касаясь темы промышленности и экономики, глава Администрации Президента акцентировала внимание на необходимости налаживания эффективной работы каждого предприятия и организации. У всех должна быть четкая стратегия развития. Задачи, поставленные еще в прошлом году, по заработной плате, занятости и ценам остаются актуальными. «Над этим придется работать всем, чтобы все реализовать», — отметила Наталья Кочанова.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Средние города должны быть центрами развития промышленности, образования и культуры. Об этом заявила сегодня в Витебске глава Администрации Президента Наталья...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водитель Audi после гонок с ГАИ во всем раскаивается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.09.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика