Средние города должны быть центрами развития промышленности, образования и культуры — Кочанова

Средние города должны быть центрами развития промышленности, образования и культуры. Об этом заявила сегодня в Витебске глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время представления активу региона нового помощника Президента — инспектора по Витебской области Виталия Вовка, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова отдельное внимание заострила на задачах, которые стоят перед руководителями местных органов власти всей страны. Серьезный блок вопросов связан с развитием средних городов численностью более 80 тыс. человек. В Витебской области к таким населенным пунктам относятся Полоцк, Новополоцк, Орша. «Эти города должны быть центрами развития промышленности, культурными и образовательными центрами, становиться примерами для всех, — подчеркнула глава Администрации Президента. — Заниматься ими надо вплотную, выделяя бюджетное финансирование, предусматривать средства в местных бюджетах».

Касаясь темы промышленности и экономики, глава Администрации Президента акцентировала внимание на необходимости налаживания эффективной работы каждого предприятия и организации. У всех должна быть четкая стратегия развития. Задачи, поставленные еще в прошлом году, по заработной плате, занятости и ценам остаются актуальными. «Над этим придется работать всем, чтобы все реализовать», — отметила Наталья Кочанова.