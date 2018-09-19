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Sony возродила известную игровую консоль PlayStation

20.09.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Японская корпорация Sony возродила известную игровую консоль PlayStation. Ролик с презентацией новинки под названием PlayStation Classic появился на официальном канале PlayStation на YouTube.

PlayStation Classic будет уменьшенной копией выходившей в 1994 г. оригинальной приставки PlayStation. В память игровой консоли создатели загрузили 20 самых популярных игр, расширить эту коллекцию и добавить что-то новое не получится: приставка не поддерживает диски и флешки.

 
 
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Японская корпорация Sony возродила известную игровую консоль PlayStation. Ролик с презентацией новинки под названием PlayStation Classic появился на официальном канале PlayStation на...
 
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