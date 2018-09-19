Мотоциклетное отделение BMW представило два новых мотоцикла, относящихся к семейству GS и RT. Оба байка — R 1250 GS и R 1250 RT — получили модернизированный оппозитный двигатель с двумя цилиндрами.





Объем агрегата увеличен с 1170 см3 до 1254 см3, а главным новшеством стала фирменная система ShiftCam позволяющая регулировать подъем и продолжительность открытия впускных клапанов — такая технология, как указывается в официальном пресс-релизе, в серийном производстве двигателей BMW используется впервые. Распредвалы открывают впускные клапаны асинхронно, что приводит к усилению завихрения воздуха на впуске и гарантирует лучшее смесеобразование и сгорание.





Среди других изменений в двигателе — привод распредвала зубчатой цепью (раньше была роликовая), оптимизация подачи масла, две форсунки на цилиндр и новая выхлопная система. Отдача мотора на R 1250 GS и R 1250 RT — 136 лошадиных сил и 143 Нм крутящего момента при 6250 об/мин.





У R 1250 GS «в базе» имеется светодиодная фара головного света, светодиодные дневные ходовые огни и доступны для обеих моделей в качестве опции. Для мотоциклов можно заказать и функцию вызова экстренных служб в случае ДТП или другой непредвиденной ситуации. Также доступна опциональная электронно-управляемая подвеска Dynamic ESA «Next Generation».

Новый R 1250 GS по умолчанию оснащается мультимедиа-системой с 6,5-дюймовым дисплеем, для R 1250 RT предусмотрен экран диагональю 5,7 дюймов, а также аналоговые спидометры и тахометр.





О ценах и сроках начала продаж новых R 1250 GS и R 1250 RT в BMW Motorrad пока не обмолвились.