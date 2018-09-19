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70 человек и 4 фуры декораций: в Минск приедет театр на Малой Бронной

20.09.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Один из культовых театров Москвы — театр на Малой Бронной — привезет в Минск два своих лучших спектакля. Первого и второго октября белорусы смогут увидеть постановку «Сирано де Бержерак», а третьего и четвертого — «Салемские ведьмы». Билеты уже в продаже.


Справка: Спектакль «Сирано де Бержерак» — номинант премии «Звезда Театрала», как лучший спектакль года, сезон 2014−2015;

Спектакль «Салемские ведьмы» вошел в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая Маска» сезона 2016/2017.

На гастроли в Минск выезжает почти вся труппа театра, около 70 человек, и 4 фуры декораций. В спектаклях заняты Михаил Горевой, Владимир Яглыч, Настасья Самбурская.

Михаил Горевой — театральный актер, однокурсник Михаиила Ефремова, он один из немногих российских актеров, снимающихся в Голливуде у великих режиссеров. Последняя заметная роль была в фильме у Стивена Спилберга в фильме «Шпионский мост», где Горевой снимался с Томом Хэнксом.


К Владимиру Яглычу популярность пришла после работы в фильме «Мы из Будущего», где он снимался вместе с Данилой Козловским. А в театр он вернулся ради роли в «Салемских ведьмах» спустя 12 лет.

Настасья Самбурская — одна из популярных личностей в социальных сетях. В спектакле «Салемские ведьмы» зритель сможет убедиться в ее актерском таланте. «Сирано де Бержерак» в Минске будет показан во второй раз, можно сказать «на бис». Григорий Антипенко в роли Сирано превзошел все ожидания — сыграл настолько убедительно, что стало понятно, почему актера взяли в труппу Вахтанговского театра.

Что смотреть в новом театральном сезоне

1 и 2 октября «Сирано де Бержерак»

Купить билет

3 и 4 октября «Салемские ведьмы»

Купить билет

Стоимость билетов: 40 — 110 рублей, VIP-160, 190 рублей

***

Напомним, 15 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника есть возможность получить парный билет на матч БАТЭ с греческим ПАОКом (4 октября, 22.00). Счастливчику достанутся билеты бесплатно. Победитель будет объявлен 21 сентября.


 
Теги: Минск
 
 
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Первого и второго октября белорусы смогут увидеть постановку "Сирано де Бержерак", а третьего и четвертого - "Салемские ведьмы". Билеты уже в продаже.
 
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