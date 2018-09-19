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70 человек и 4 фуры декораций: в Минск приедет театр на Малой Бронной
Один из культовых театров Москвы — театр на Малой Бронной — привезет в Минск два своих лучших спектакля. Первого и второго октября белорусы смогут увидеть постановку
На гастроли в Минск выезжает почти вся труппа театра, около 70 человек, и 4 фуры декораций. В спектаклях заняты Михаил Горевой, Владимир Яглыч, Настасья Самбурская.
Михаил Горевой — театральный актер, однокурсник Михаиила Ефремова, он один из немногих российских актеров, снимающихся в Голливуде у великих режиссеров. Последняя заметная роль была в фильме у Стивена Спилберга в фильме «Шпионский мост», где Горевой снимался с Томом Хэнксом.
К Владимиру Яглычу популярность пришла после работы в фильме «Мы из Будущего», где он снимался вместе с Данилой Козловским. А в театр он вернулся ради роли в «Салемских ведьмах» спустя 12 лет.
Настасья Самбурская — одна из популярных личностей в социальных сетях. В спектакле «Салемские ведьмы» зритель сможет убедиться в ее актерском таланте. «Сирано де Бержерак» в Минске будет показан во второй раз, можно сказать «на бис». Григорий Антипенко в роли Сирано превзошел все ожидания — сыграл настолько убедительно, что стало понятно, почему актера взяли в труппу Вахтанговского театра.
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Напомним, 15 сентября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал
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Первого и второго октября белорусы смогут увидеть постановку "Сирано де Бержерак", а третьего и четвертого - "Салемские ведьмы". Билеты уже в продаже.
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