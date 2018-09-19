"Все глаза можно выреветь". Девочки-подростки спасают бездомных животных не хуже взрослых волонтеров

— Один мужчина на наших дачах отрубил собаке голову топором за то, что она на него лаяла… Моя сестра случайно это увидела и до сих пор вспоминает. Ей тогда было 5 лет.

Это рассказ волонтера Яны. Ей недавно исполнилось 14, и к этому моменту она успела много узнать о человеческой жестокости и цене жизни. Как и ее 13-летняя подруга по даче Диана. Вместе девочки спасли несколько десятков животных.





— Мы с Яной волнуемся, что у этого человека еще одна собака осталась… — добавляет Диана. — Хоть бы ее стерилизовать, чтобы щенков не было! Но он пока против. Говорит: «Хочу, чтоб рожала, сколько может».

Девочки надеются, что мужчину удастся уговорить. И что он в принципе изменится. Потому что «недавно у него появился интернет, и теперь он может прочитать про то, как страдают животные, и про то, чем мы занимаемся».

Взрослые волонтеры оптимизма девочек не разделяют, но и не разрушают их веру в то, что все люди могут стать хорошими. Уже полгода как Диана и Яна стали частью объединения защиты животных «Happy Pet» , где девочкам рассказали, как конвертировать жалость к животным в конкретные дела.





— Я животными бредила, сколько себя помню, — рассказывает Диана. — Когда была маленькой, даже подбирала улиток с улицы. (Смеется.)

Помню, мы с ребятами на даче строили домики для бездомных собак, скидывались карманными деньгами, чтобы купить им корм… А потом эти собаки попали под отстрел.

Когда я выросла, начала читать о помощи животным в интернете и решила: стану совсем взрослой — и тоже буду волонтером.

Стать волонтером Диане пришлось раньше, чем «совсем взрослой». Когда собака соседа по даче родила очередную партию щенков, девочка решила взяться за их спасение:

— Было тяжело морально, потому что поначалу родители меня не поддерживали, — вспоминает Диана. — И я не понимала, к кому мне обратиться, что делать… Папа, помню, тогда сказал, что «четверо щенков — это слишком много» и мы не сможем им помочь. У меня прямо все тряслось внутри, но что делать?.. На всякий случай я просто написала посты во все соцсети.

Мы уже почти уехали с дачи, как мне позвонила незнакомая женщина и попросила не оставлять щенков в беде, пообещала, что мне все будут помогать. И я решила: господи, как-то да справлюсь.

И все получилось. Взрослые волонтеры помогли мне найти передержку, рассказали, как искать для щенков новые дома — и теперь все собаки живут в семьях.





Такая же история была у Яны: беспризорная собака принесла к ним в дачный сарай выводок щенков. Соседи грозились вызвать отстрел, потому что «собаки топчут огороды». Девочка поделилась своей бедой с подругой, а та рассказала ей про волонтерство. (Спойлер для тех, кто волнуется: собачья семья была спасена.)

Девочки признаются, что поначалу в спасении животных им помогало очень много людей, и без этой поддержки они бы не справились. Диана и Яна волновались, что взрослые отнесутся к ним скептически и отправят домой — делать уроки и смотреть сериалы.

А вот председатель «Happy Pet», Ольга Петраковская, вспоминает: девчонки с самого начала вели себя как взрослые и ответственные люди. По первым телефонным разговорам она даже не поняла, что на том конце — подростки.

— Мы настолько поражены сознательностью наших девочек — вы себе не представляете, — делится Ольга. — Иногда, помогая животным, сталкиваешься с сорокалетними мужчинами, у которых в голове ничего, кроме инфантильности. А у девочек в их 13−14 лет уже есть огромная ответственность, чуткость, эмпатия. Диана и Яна вселяют нам надежду, что все в нашей стране может измениться.





Диана и Яна умеют все: могут не только покормить животных и погулять с ними, но и отвезти в ветклинику, самостоятельно сделать уколы или поставить капельницу. Девочки не боятся браться за самые трудные случаи — больных и старых животных.

Единственное, с чем пока сложно справиться — это эмоции. Диана и Яна признаются, что часто приходится плакать не столько от жалости к животному, сколько от безразличия людей и чувства собственного бессилия.

— Это одно из самых ужасных ощущений, — говорит Яна. — Я его испытала, когда познакомилась с собакой Сонечкой. Ей 10 лет — вся лысая, кожа в солнечных ожогах и корках… Глаза в ужасном состоянии: гной, катаракта. Ее просто выбросили, как мусор. Сейчас она идет на поправку — обрастает шерсткой, играет, выполняет команды… Страшно, что она могла умереть.

— Да, когда видишь, в каком ужасном состоянии животное, все глаза можно выреветь, — присоединяется Диана. — Помню, мы с Яной как-то шли к ней в гости и увидели: из окна ближайшего дома что-то падает. Подбежали — а там котенок в луже крови. Мы гладим его, плачем… Из окна свешивается какой-то мужчина и говорит: «Идите мимо, это наш кот»… Мы кричим: «А когда вы его заберете и повезете в ветклинику?»

Минут 15 прошло, и мы поняли: мужчина и не собирается его спасать. Когда мы спросили, можно ли нам забрать котенка, он сразу согласился.

И меня как будто прорвало. Я плакала не из-за котенка — верила, что он выживет. А оттого, как все это жестоко. От всех этих людей ревела, которым все равно. Котенок уже давно в новом доме, а я иногда прохожу мимо этого балкона, смотрю на него и думаю: «Как же так?»



Та самая Сонечка. Сейчас она чувствует себя хорошо. Оказалось, что это метис пуделя. Соня приучена к выгулу, знает команды «сидеть», «лежать», «дай лапу», «ко мне» и приносит игрушку

Яна тоже не нашла ответ на этот вопрос, но если видит, что у Дианы заканчиваются силы, старается брать все на себя. И наоборот: когда Яна не справляется с эмоциями, ситуацию в свои руки берет Диана.

Помимо волонтеров, девочек поддерживают родители. Правда, к взаимопониманию в этом вопросе удалось прийти не сразу:

— Родители раньше не слишком интересовались животными, — делится Диана. — У меня даже были истерики из-за этого… Но со временем мама и папа поняли, что все серьезно. А может, просто смирились. (Смеется.) И теперь мы помогаем животным вместе. Сейчас у меня дома два кота, собака и щеночек на передержке. И, когда я в школе, мама их кормит, гуляет с ними. Мне самой иногда стыдно, что так выходит, животные ведь мои.

Папа тоже очень помогает — вместе со мной приезжает в ветклиники и отвозит животных в новые дома. Недавно посчитала и поняла, что в прошлом месяце он потратил на моих животных 300 рублей. Бесконечно много.

Меня из-за этого совесть мучает. Стараюсь не просить у родителей деньги на всякую фигню и шмотки… Папа даже иногда говорит про какую-то вещь в магазине: «Диана, если очень хочешь — скажи, я куплю». А я вроде как и хочу, но потом вспоминаю, сколько всего животным нужно — и понимаю, что мне ничего не надо.



Подопечного Дианы зовут Серенький. Ему 8 месяцев. Кота спасли с Гурского, куда его сдали хозяева, уезжающие в Китай. Парень здоров, привит, приучен к лотку. Очень ласковый и спокойный





У Яны ситуация проще: «Родители спасали котят, когда я еще была маленькой и не могла этим заняться». За пятеркой питомцев — две собаки, два кота и хорек — они ухаживают вместе. И всегда готовы к пополнению в семье, потому что новые бездомные животные появляются на улице каждый день.

— Я думаю, может, для кого-то все упирается в деньги? — размышляет Яна. — Наверное, люди просто не хотят тратить деньги на еду и лечение своих животных, поэтому выбрасывают их. К животным в принципе относятся, как к вещам — сажают на цепь, топят… И такое отношение передается из поколения в поколение.

Ради того, чтобы изменить отношение к животным, и было создано объединение «Happy Pet», в котором состоят девочки. Мы поговорили с руководителями волонтерской команды о том, почему для них важна даже детская помощь:



Один из подопечных «Happy Pet» — Вилли. Видео с травмированным псом, ползущим к миске с водой, быстро облетело соцсети. Собака оказалась хозяйской, но жила целыми днями одна на закрытой территории. Хозяину судьба покалеченного питомца оказалась безразлична. Его спасли волонтеры. Теперь Вилли оправился от травм и ищет заботливого хозяина. Носится Вилли как вертолет! А еще, несмотря на размеры, он отличный охранник

— Волонтеров много не бывает, — объясняет Ольга Петраковская. — Хотя, наверное, если бы каждый житель нашей страны хоть как-то поучаствовал в судьбе животных — у волонтеров не осталось бы работы. А так, все что есть сегодня — горстка людей, которые сражаются на баррикадах.

Сегодня в нашем объединении 12 волонтеров, а курируем мы около сотни животных.



Гир — пес с травмой позвоночника, которого собирались усыпить. Но так не случилось. Было много операций, но Гир справился, как настоящий мужчина. И теперь это красивейший пес, бегающий на своих четырех лапах и мечтающий о своем человеке, которого можно ждать с работы, заглядывать в глаза и требовать потеребить за ушком. Гир — просто большой ребенок, гордый, интеллигентный и кроткий



Цея смышленая не по годам и хитрая, как лиса. Невероятно компанейская: дружит и с котами, и с собаками, и даже с индюками. Любит детей, а дети — ее. Малышке около 5 месяцев. Она здорова, обработана и привита





Кто-то занимается пиаром (размещает объявления о животных в Сети. — Прим. ред.), кто-то — автопомощью (возит животных к ветеринарам), а кто-то, как Диана и Яна, берет на себя самое трудное — забирает животных к себе и ухаживает за ними, пока не найдется новый хозяин. Мы помогаем кормами и талонами к ветеринарам волонтерам в областных и районных городах — там ситуация еще трудней.

Конечно, наша главная задача — спасти как можно больше животных. Но есть и еще один приоритетный вектор: стерилизация.

Хотим начать хотя бы с дворовых котов и собак, которые живут на предприятиях. Они рожают постоянно, и зачастую у этого потомства ужасная судьба. Кого-то травят, кого-то отстреливают, а кто-то просто гибнет под машиной. Это бесконечный круговорот рождения и смерти.

Если все удастся, организуем стерилизацию и в деревнях. Мы хотим перенять опыт украинских волонтеров: они приезжают в небольшие населенные пункты на минибусе, оборудованном под операционную. Таким образом можно проводить стерилизацию здоровых животных на месте. Через две недели волонтеры возвращаются, чтобы снять швы и проверить состояние животных.

Проблема, которую мы пока не можем преодолеть: отсутствие передержек, где животные могли бы восстановиться после операции. И ментальность людей: к сожалению, я совсем не уверена, что деревенские жители будут ухаживать за стерилизованной кошкой. Пока им легче топить котят, чем соглашаться на операцию…



Санни — миниатюрная черно-белая принцесса, найденная в Сморгони. Благодарная за спасение, Санни каждый вечер тыкается носом и облизывает временного хозяина. Нежная и ласковая, она быстро привыкает к человеку и начинает доверять. Молода (около 2 лет), стерилизована, обработана от паразитов, приучена к лотку. Очень любит играть, мурлыкать и укладываться на полу рядом с человеком



Дашке около 4 месяцев. Найдена на заправке под Борисовом с сильной травмой глаза и раной на спине. После месяца лечения стало ясно, что глазик почти полностью восстановился, операция не потребуется, спинка тоже полностью зажила. Муркучая, игривая, смелая, не боится ни собак, ни других котов, любит кушать почаще и побольше



Чарли найден в Минске после автоаварии, с неоперабельным переломом таза. Его вылечили, перелом сросся. Он молод, абсолютно здоров, обработан от паразитов и кастрирован. Аккуратен, непривередлив и, конечно же, приучен к лотку. Чарли очень ждет свою семью, которой подарит всю теплоту и ласку своего сердца

Пока мы видим страшное невежество. И нежелание видеть проблему. Люди так и спрашивают: «Да где вы находите этих бездомных животных?» Хотелось бы не находить… Или, если уж нашел, знать, что тебе кто-то поможет.

Идейный вдохновитель нашей организации Оля Зайцева переехала в Голландию и периодически присылает нам истории, от которых ком в горле.

Вот написала на днях: «Девочки, чудеса! Гуляла со своей собакой по парку и вдруг вижу — раненый голубь. Что делать? Собаку в одну руку, голубя — в другую, и бегом в клинику. А в ветклинике мне говорят: «Спасибо большое, что не прошли мимо. Денег не нужно! Теперь голубем мы будем заниматься сами — вылечим его и определим в приют для птиц, если он не сможет вернуться в естественную среду».

Помимо волонтеров, которым удается помогать белорусским животным, находясь в Голландии и Англии, в интернациональной команде «Happy Pet» есть Владислава Ильченко. Женщина родилась и жила в Латвии, но переезд в Беларусь 5 лет назад изменил ее жизнь:





— Переехав, я узнала о том, какое количество животных умирает на улице и в пункте усыпления на Гурского. И поняла, что я не могу это игнорировать… Хотя и жилье тут съемное, и помочь особенно некому — близкие друзья остались в Латвии.

У нас там нет такой проблемы с животными. Да и нет «живодерок», как Гурского — только приюты, которые существуют за счет помощи обычных людей.

Отношение к животным другое: люди вместе со своими питомцами ходят на работу, в кафе, магазины — и они никому не мешают. Здесь же у меня возникают проблемы, даже если я просто иду с собакой на поводке по парку. Говорят: «Что вы тут ходите по общим дорожкам с собакой своей?» Так а где же мне с ней гулять? Людей злит сам факт существования животных и того, что кто-то уделяет им внимание.





Даже мои знакомые, некоторые — очень обеспеченные, не понимают меня. Спрашивают: «Зачем ты тратишь на это деньги? Занимайся собой».

Помню, коллега мне как-то сказала: «Ты просто притягиваешь этих бездомных животных! Такой уж ты человек». А буквально в 100 метрах от нас сидела какая-то несчастная, тощая и грязная болонка. Но я ее вижу, а коллега — в упор — нет.

И я говорю: «Света, я никого не притягиваю. Просто вот она — сидит. А ты ее не видишь. Их очень много — этих несчастных животных. Но их никто не замечает».





— И это Влада судит по столице Беларуси, — добавляет Ольга. — А если бы она приехала ко мне на родину, в Новогрудок — была бы шокирована гораздо больше.

Когда я приезжаю к родителям, мой самый большой страх, что собака случайно сорвется с поводка и сбежит. Потому что если это случится, она может попасть под отстрел. Именно так поступают с животными, которые оказались на улице, в небольших городах.

У нас в Новогрудке уже случилась громкая история: собак расстреляли около школы. Дети увидели это, выбежали, пытались их оживлять — делать искусственное дыхание. Но от того, что этот случай стал публичным, ничего не изменилось.

Диана внимательно слушает разговор взрослых, а потом просит: «Можно я скажу?» И делится историей:

— На самом деле, я думаю, не все люди такие жестокие. Я присматривала за собакой, кормила ее, собиралась пристроить… И вдруг она пропала. Я все дачи оббежала, плакала. Говорили, что она, скорее всего, погибла, а я просто верила, что это не так.

И в этом году я ее нашла… Прикиньте?

Диана улыбается сквозь слезы:

— Оказалось, мою Белку забрали добрые люди из соседней деревни. Выкупили за бутылку водки у ее хозяина-алкоголика.

К сожалению, с новыми хозяевами Белочки мне познакомиться не удалось — их не было дома. Но она бегала по участку — толстенькая, довольная, без цепи.

Белка была так счастлива, когда меня увидела! Скулила, скакала — и я решила, что пора мне уезжать, не дай бог перемахнет через забор.

Я уехала, но у меня появилась вера. И я теперь знаю: верить в хорошее надо всегда.

Если вы находитесь в поиске друга, посмотреть на всех подопечных «Happy Pet» можно по ссылке . А если вам уже приглянулся кто-то из четверолапых героев, о которых мы рассказали в этом материале, позвоните по номеру +375 29 345−63−08 (Ольга Петраковская). Предложить объединению любую посильную помощь можно, пройдя по ссылке .