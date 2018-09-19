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"Все глаза можно выреветь". Девочки-подростки спасают бездомных животных не хуже взрослых волонтеров
— Один мужчина на наших дачах отрубил собаке голову топором за то, что она на него лаяла… Моя сестра случайно это увидела и до сих пор вспоминает. Ей тогда было 5 лет.
Это рассказ волонтера Яны. Ей недавно исполнилось 14, и к этому моменту она успела много узнать о человеческой жестокости и цене жизни. Как и ее 13-летняя подруга по даче Диана. Вместе девочки спасли несколько десятков животных.
— Мы с Яной волнуемся, что у этого человека еще одна собака осталась… — добавляет Диана. — Хоть бы ее стерилизовать, чтобы щенков не было! Но он пока против. Говорит: «Хочу, чтоб рожала, сколько может».
Девочки надеются, что мужчину удастся уговорить. И что он в принципе изменится. Потому что «недавно у него появился интернет, и теперь он может прочитать про то, как страдают животные, и про то, чем мы занимаемся».
Взрослые волонтеры оптимизма девочек не разделяют, но и не разрушают их веру в то, что все люди могут стать хорошими. Уже полгода как Диана и Яна стали частью объединения защиты животных
— Я животными бредила, сколько себя помню, — рассказывает Диана. — Когда была маленькой, даже подбирала улиток с улицы. (Смеется.)
Помню, мы с ребятами на даче строили домики для бездомных собак, скидывались карманными деньгами, чтобы купить им корм… А потом эти собаки попали под отстрел.
Когда я выросла, начала читать о помощи животным в интернете и решила: стану совсем взрослой — и тоже буду волонтером.
Стать волонтером Диане пришлось раньше, чем «совсем взрослой». Когда собака соседа по даче родила очередную партию щенков, девочка решила взяться за их спасение:
— Было тяжело морально, потому что поначалу родители меня не поддерживали, — вспоминает Диана. — И я не понимала, к кому мне обратиться, что делать… Папа, помню, тогда сказал, что «четверо щенков — это слишком много» и мы не сможем им помочь. У меня прямо все тряслось внутри, но что делать?.. На всякий случай я просто написала посты во все соцсети.
Мы уже почти уехали с дачи, как мне позвонила незнакомая женщина и попросила не оставлять щенков в беде, пообещала, что мне все будут помогать. И я решила: господи, как-то да справлюсь.
И все получилось. Взрослые волонтеры помогли мне найти передержку, рассказали, как искать для щенков новые дома — и теперь все собаки живут в семьях.
Такая же история была у Яны: беспризорная собака принесла к ним в дачный сарай выводок щенков. Соседи грозились вызвать отстрел, потому что «собаки топчут огороды». Девочка поделилась своей бедой с подругой, а та рассказала ей про волонтерство. (Спойлер для тех, кто волнуется: собачья семья была спасена.)
Девочки признаются, что поначалу в спасении животных им помогало очень много людей, и без этой поддержки они бы не справились. Диана и Яна волновались, что взрослые отнесутся к ним скептически и отправят домой — делать уроки и смотреть сериалы.
А вот председатель «Happy Pet», Ольга Петраковская, вспоминает: девчонки с самого начала вели себя как взрослые и ответственные люди. По первым телефонным разговорам она даже не поняла, что на том конце — подростки.
— Мы настолько поражены сознательностью наших девочек — вы себе не представляете, — делится Ольга. — Иногда, помогая животным, сталкиваешься с сорокалетними мужчинами, у которых в голове ничего, кроме инфантильности. А у девочек в их 13−14 лет уже есть огромная ответственность, чуткость, эмпатия. Диана и Яна вселяют нам надежду, что все в нашей стране может измениться.
Диана и Яна умеют все: могут не только покормить животных и погулять с ними, но и отвезти в ветклинику, самостоятельно сделать уколы или поставить капельницу. Девочки не боятся браться за самые трудные случаи — больных и старых животных.
Единственное, с чем пока сложно справиться — это эмоции. Диана и Яна признаются, что часто приходится плакать не столько от жалости к животному, сколько от безразличия людей и чувства собственного бессилия.
— Это одно из самых ужасных ощущений, — говорит Яна. — Я его испытала, когда познакомилась с собакой Сонечкой. Ей 10 лет — вся лысая, кожа в солнечных ожогах и корках… Глаза в ужасном состоянии: гной, катаракта. Ее просто выбросили, как мусор. Сейчас она идет на поправку — обрастает шерсткой, играет, выполняет команды… Страшно, что она могла умереть.
— Да, когда видишь, в каком ужасном состоянии животное, все глаза можно выреветь, — присоединяется Диана. — Помню, мы с Яной как-то шли к ней в гости и увидели: из окна ближайшего дома что-то падает. Подбежали — а там котенок в луже крови. Мы гладим его, плачем… Из окна свешивается какой-то мужчина и говорит: «Идите мимо, это наш кот»… Мы кричим: «А когда вы его заберете и повезете в ветклинику?»
Минут 15 прошло, и мы поняли: мужчина и не собирается его спасать. Когда мы спросили, можно ли нам забрать котенка, он сразу согласился.
И меня как будто прорвало. Я плакала не из-за котенка — верила, что он выживет. А оттого, как все это жестоко. От всех этих людей ревела, которым все равно. Котенок уже давно в новом доме, а я иногда прохожу мимо этого балкона, смотрю на него и думаю: «Как же так?»
Яна тоже не нашла ответ на этот вопрос, но если видит, что у Дианы заканчиваются силы, старается брать все на себя. И наоборот: когда Яна не справляется с эмоциями, ситуацию в свои руки берет Диана.
Помимо волонтеров, девочек поддерживают родители. Правда, к взаимопониманию в этом вопросе удалось прийти не сразу:
— Родители раньше не слишком интересовались животными, — делится Диана. — У меня даже были истерики из-за этого… Но со временем мама и папа поняли, что все серьезно. А может, просто смирились. (Смеется.) И теперь мы помогаем животным вместе. Сейчас у меня дома два кота, собака и щеночек на передержке. И, когда я в школе, мама их кормит, гуляет с ними. Мне самой иногда стыдно, что так выходит, животные ведь мои.
Папа тоже очень помогает — вместе со мной приезжает в ветклиники и отвозит животных в новые дома. Недавно посчитала и поняла, что в прошлом месяце он потратил на моих животных 300 рублей. Бесконечно много.
Меня из-за этого совесть мучает. Стараюсь не просить у родителей деньги на всякую фигню и шмотки… Папа даже иногда говорит про какую-то вещь в магазине: «Диана, если очень хочешь — скажи, я куплю». А я вроде как и хочу, но потом вспоминаю, сколько всего животным нужно — и понимаю, что мне ничего не надо.
У Яны ситуация проще: «Родители спасали котят, когда я еще была маленькой и не могла этим заняться». За пятеркой питомцев — две собаки, два кота и хорек — они ухаживают вместе. И всегда готовы к пополнению в семье, потому что новые бездомные животные появляются на улице каждый день.
— Я думаю, может, для кого-то все упирается в деньги? — размышляет Яна. — Наверное, люди просто не хотят тратить деньги на еду и лечение своих животных, поэтому выбрасывают их. К животным в принципе относятся, как к вещам — сажают на цепь, топят… И такое отношение передается из поколения в поколение.
Ради того, чтобы изменить отношение к животным, и было создано объединение «Happy Pet», в котором состоят девочки. Мы поговорили с руководителями волонтерской команды о том, почему для них важна даже детская помощь:
— Волонтеров много не бывает, — объясняет Ольга Петраковская. — Хотя, наверное, если бы каждый житель нашей страны хоть как-то поучаствовал в судьбе животных — у волонтеров не осталось бы работы. А так, все что есть сегодня — горстка людей, которые сражаются на баррикадах.
Сегодня в нашем объединении 12 волонтеров, а курируем мы около сотни животных.
Кто-то занимается пиаром (размещает объявления о животных в Сети. — Прим. ред.), кто-то — автопомощью (возит животных к ветеринарам), а кто-то, как Диана и Яна, берет на себя самое трудное — забирает животных к себе и ухаживает за ними, пока не найдется новый хозяин. Мы помогаем кормами и талонами к ветеринарам волонтерам в областных и районных городах — там ситуация еще трудней.
Конечно, наша главная задача — спасти как можно больше животных. Но есть и еще один приоритетный вектор: стерилизация.
Хотим начать хотя бы с дворовых котов и собак, которые живут на предприятиях. Они рожают постоянно, и зачастую у этого потомства ужасная судьба. Кого-то травят, кого-то отстреливают, а кто-то просто гибнет под машиной. Это бесконечный круговорот рождения и смерти.
Если все удастся, организуем стерилизацию и в деревнях. Мы хотим перенять опыт украинских волонтеров: они приезжают в небольшие населенные пункты на минибусе, оборудованном под операционную. Таким образом можно проводить стерилизацию здоровых животных на месте. Через две недели волонтеры возвращаются, чтобы снять швы и проверить состояние животных.
Проблема, которую мы пока не можем преодолеть: отсутствие передержек, где животные могли бы восстановиться после операции. И ментальность людей: к сожалению, я совсем не уверена, что деревенские жители будут ухаживать за стерилизованной кошкой. Пока им легче топить котят, чем соглашаться на операцию…
Пока мы видим страшное невежество. И нежелание видеть проблему. Люди так и спрашивают: «Да где вы находите этих бездомных животных?» Хотелось бы не находить… Или, если уж нашел, знать, что тебе кто-то поможет.
Идейный вдохновитель нашей организации Оля Зайцева переехала в Голландию и периодически присылает нам истории, от которых ком в горле.
Вот написала на днях: «Девочки, чудеса! Гуляла со своей собакой по парку и вдруг вижу — раненый голубь. Что делать? Собаку в одну руку, голубя — в другую, и бегом в клинику. А в ветклинике мне говорят: «Спасибо большое, что не прошли мимо. Денег не нужно! Теперь голубем мы будем заниматься сами — вылечим его и определим в приют для птиц, если он не сможет вернуться в естественную среду».
Помимо волонтеров, которым удается помогать белорусским животным, находясь в Голландии и Англии, в интернациональной команде «Happy Pet» есть Владислава Ильченко. Женщина родилась и жила в Латвии, но переезд в Беларусь 5 лет назад изменил ее жизнь:
— Переехав, я узнала о том, какое количество животных умирает на улице и в пункте усыпления на Гурского. И поняла, что я не могу это игнорировать… Хотя и жилье тут съемное, и помочь особенно некому — близкие друзья остались в Латвии.
У нас там нет такой проблемы с животными. Да и нет «живодерок», как Гурского — только приюты, которые существуют за счет помощи обычных людей.
Отношение к животным другое: люди вместе со своими питомцами ходят на работу, в кафе, магазины — и они никому не мешают. Здесь же у меня возникают проблемы, даже если я просто иду с собакой на поводке по парку. Говорят: «Что вы тут ходите по общим дорожкам с собакой своей?» Так а где же мне с ней гулять? Людей злит сам факт существования животных и того, что кто-то уделяет им внимание.
Даже мои знакомые, некоторые — очень обеспеченные, не понимают меня. Спрашивают: «Зачем ты тратишь на это деньги? Занимайся собой».
Помню, коллега мне как-то сказала: «Ты просто притягиваешь этих бездомных животных! Такой уж ты человек». А буквально в 100 метрах от нас сидела какая-то несчастная, тощая и грязная болонка. Но я ее вижу, а коллега — в упор — нет.
И я говорю: «Света, я никого не притягиваю. Просто вот она — сидит. А ты ее не видишь. Их очень много — этих несчастных животных. Но их никто не замечает».
— И это Влада судит по столице Беларуси, — добавляет Ольга. — А если бы она приехала ко мне на родину, в Новогрудок — была бы шокирована гораздо больше.
Когда я приезжаю к родителям, мой самый большой страх, что собака случайно сорвется с поводка и сбежит. Потому что если это случится, она может попасть под отстрел. Именно так поступают с животными, которые оказались на улице, в небольших городах.
У нас в Новогрудке уже случилась громкая история: собак расстреляли около школы. Дети увидели это, выбежали, пытались их оживлять — делать искусственное дыхание. Но от того, что этот случай стал публичным, ничего не изменилось.
Диана внимательно слушает разговор взрослых, а потом просит: «Можно я скажу?» И делится историей:
— На самом деле, я думаю, не все люди такие жестокие. Я присматривала за собакой, кормила ее, собиралась пристроить… И вдруг она пропала. Я все дачи оббежала, плакала. Говорили, что она, скорее всего, погибла, а я просто верила, что это не так.
И в этом году я ее нашла… Прикиньте?
Диана улыбается сквозь слезы:
— Оказалось, мою Белку забрали добрые люди из соседней деревни. Выкупили за бутылку водки у ее хозяина-алкоголика.
К сожалению, с новыми хозяевами Белочки мне познакомиться не удалось — их не было дома. Но она бегала по участку — толстенькая, довольная, без цепи.
Белка была так счастлива, когда меня увидела! Скулила, скакала — и я решила, что пора мне уезжать, не дай бог перемахнет через забор.
Я уехала, но у меня появилась вера. И я теперь знаю: верить в хорошее надо всегда.
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"Все глаза можно выреветь". Девочки-подростки спасают бездомных животных не хуже взрослых волонтеров
История подружек Дианы и Яны, которым удалось дать вторую жизнь и новый дом нескольким десяткам животных.
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