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Немецкий тренер превзошел рекорд Виктора Гончаренко в Лиге чемпионов

20.09.2018 08:56 — Разное | Tut.by  
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Матч Лиги чемпионов «Шахтер» — «Хоффенхайм» (2:2) стал дебютным в этом турнире для главного тренера немецкого клуба Юлиана Нагельсманна.


Юлиан Нагельсманн. Фото: Reuters

Как отмечает Sports.ru со ссылкой на Opta, немецкий специалист дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 31 года и 58 дней. Он стал самым молодым главным тренером в истории турнира.

Прежде рекорд принадлежал белорусу Виктору Гончаренко. Работая с БАТЭ, он провел первый матч в Лиге чемпионов в возрасте 31 года и 99 дней.

Нынче Виктор Гончаренко является главным тренером московского ЦСКА. 19 сентября московские армейцы в стартовой встрече групповой стадии Лиги чемпионов в самой концовке спасли выездной матч против чешской «Виктории» из Пльзеня (2:2), уступая с разницей в два мяча. При этом еще два гола ЦСКА не были засчитаны судьями.

 
 
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Матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Хоффенхайм" стал дебютным в этом турнире для главного тренера немецкого клуба Юлиана Нагельсманна.
 
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