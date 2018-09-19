Немецкий тренер превзошел рекорд Виктора Гончаренко в Лиге чемпионов

Матч Лиги чемпионов «Шахтер» — «Хоффенхайм» (2:2) стал дебютным в этом турнире для главного тренера немецкого клуба Юлиана Нагельсманна.



Юлиан Нагельсманн. Фото: Reuters

Как отмечает Sports.ru со ссылкой на Opta , немецкий специалист дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 31 года и 58 дней. Он стал самым молодым главным тренером в истории турнира.

Прежде рекорд принадлежал белорусу Виктору Гончаренко. Работая с БАТЭ, он провел первый матч в Лиге чемпионов в возрасте 31 года и 99 дней.

31 — Mit 31 Jahren und 58 Tagen ist Hoffenheims Julian Nagelsmann der jüngste Trainer in der Geschichte der Champions League. Rookie. #FCSDTSG #UCL @tsghoffenheim pic.twitter.com/jthuOSz50m — OptaFranz (@OptaFranz) 19 сентября 2018 г.

Нынче Виктор Гончаренко является главным тренером московского ЦСКА. 19 сентября московские армейцы в стартовой встрече групповой стадии Лиги чемпионов в самой концовке спасли выездной матч против чешской «Виктории» из Пльзеня (2:2), уступая с разницей в два мяча. При этом еще два гола ЦСКА не были засчитаны судьями.