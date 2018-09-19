﻿ Двое жителей Молодечно пытались незаконно ввезти в Беларусь 1 тыс. л спирта. 21.by
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Двое жителей Молодечно пытались незаконно ввезти в Беларусь 1 тыс. л спирта

20.09.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Двое жителей Молодечно пытались незаконно ввезти в Беларусь из России 1 тыс. л спирта. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома со ссылкой на начальника УБЭП УВД Владимира Емельянова, сообщает БЕЛТА.
Двое жителей Молодечно пытались незаконно ввезти в Беларусь 1 тыс. л спирта
Фото УВД Миноблисполкома

В поле зрения оперативников двое молодых людей попали еще в начале лета. По имеющейся информации, они занимались реализацией алкоголя в Молодечно. Один из них ранее уже привлекался к ответственности за незаконный оборот спиртного, поэтому к выбору клиентов "бизнесмены" подходили очень тщательно.


Оперативники установили, когда молодечненцы должны привезти из России очередную партию спирта. Ночью вблизи Борисова сотрудники БЭП остановили их "Форд-Транзит". Первоначальный осмотр ничего не дал, однако в салоне стоял характерный запах спирта. Подозрение оперативников усиливала и высота потолка в сравнении с высотой крыши микроавтобуса. Оказалось, что тайник был оборудован именно в пространстве между крышей и потолком. Оттуда извлекли 200 пятилитровых пластиковых канистр, предположительно, со спиртом.


Найденный алкоголь изъят и направлен на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о привлечении молодых людей к административной ответственности.

Фото УВД Миноблисполкома

БЕЛТА

 
 
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Двое жителей Молодечно пытались незаконно ввезти в Беларусь из России 1 тыс. л спирта. Такая информация размещена на сайте УВД Миноблисполкома со ссылкой на...
 
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