Под Минском в результате ДТП мотоцикл разорвало на части: байкер погиб

В Минском районе насмерть разбился мотоциклист. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Смертельная авария произошла 19 сентября, в 22.10, вблизи деревни Слободщина. По предварительной информации, мотоциклист не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где совершил столкновение с железобетонной опорой.

Как рассказал AUTO.TUT.BY читатель Евгений, ДТП произошло на трассе М2. Удар был такой силы, что мотоцикл разорвало пополам, после чего он загорелся.





В результате аварии 28-летний мотоциклист от полученных травм умер на месте происшествия.