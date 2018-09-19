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Международный форум "PR-пятница" пройдет в Минске 30 ноября

20.09.2018 07:36 — Разное | Интерфакс  
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Международный форум по маркетингу и связям с общественностью "PR-пятница" пройдет 30 ноября в Минске. На одной площадке соберутся лучшие специалисты в области коммуникаций и связей с общественностью. На одной площадке соберутся лучшие специалисты в области коммуникаций и связей с общественностью. Ключевыми темами юбилейного события станут: стратегические и антикризисные коммуникации, работа с лидерами мнений и негативом в социальных сетях, влияние PR на бизнес-модель компании.
 
Прямо на наших глазах происходит ломка стереотипов в коммуникациях. Популярные и эффективно работающие еще вчера инструменты сегодня не дают никакого результата. Виртуальная реальность диктует новые правила. Как не растеряться в сложных и быстро изменяющихся условиях? Форум "PR-пятница" предоставляет возможность обсудить тренды и перспективы отрасли, познакомиться и пообщаться с коллегами, проанализировать интересные кейсы. И, конечно, "сверить часы"!

Международный форум "PR-пятница" пройдет в Минске 30 ноября

За 4 года проведения форума уникальная практическая площадка собрала более 1 000 участников, а его спикерами были: руководитель PR-департамента Deutsche Bank Дмитрий Агишев, директор по связям с общественностью "Укртелеком" Михаил Шуранов, экс-президент IRPA Ричард Линнинг, один из акционеров и руководитель отдела по связям с общественностью Maxima Group Игнас Сташкявичюс, директор по коммуникациям Группы Интеррос Антон Муравьев, директор по связям с общественностью финансовой корпорации "Уралсиб" Александр Вихров, который в 1997-98 гг. возглавлял департамент по связям с общественностью Центробанка РФ и многие другие.

Международный форум "PR-пятница" пройдет в Минске 30 ноября

В 2018 году среди семи экспертов пятой юбилейной "PR-пятницы" -  директор по стратегии и развитию бизнеса одного из самых известных в мире коммуникационных агентств Ketchum Евгения Кондрашева, PR-директор ZENDEN GROUP Александр Милых, экс-директор по коммуникациям "Интер РАО" Антон Назаров. С участниками форума собственным опытом поделится директор департамента по связям с общественностью Северо-Западного филиала "Мегафон" Кермен Манджиева, которая входит в ТОП-3 самых известных PR-специалистов и ТОП-10 влиятельных людей в коммуникациях Санкт-Петербурга. 
 
О маркетинге влияния на примере кейсов с Apple Pay, MasterCard и Приватбанком расскажет генеральный директор украинского креативного digital-агенства GRAPE Юрий Гладкий. PR-директор Yum!Brands (KFC&PizzaHut) в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирина Гущина поделится антикризисными коммуникациями в социальных сетях.

А специальным гостем форума станет Дмитрий Муравьев - креативный продюсер продакшн-студии Fancy Shot, которая снимает рекламные ролики для Mail.ru и Intel, а также большую часть клипов группировки "Ленинград".

Международный форум "PR-пятница" пройдет в Минске 30 ноября

"В Беларуси много талантливых, нестандартно мыслящих, успешных пиарщиков. Встреча таких специалистов в одном месте позволяет вывести PR-культуру нашей страны на совершенно новый уровень. Нам приятно, что международный форум PR-пятница уже пятый год становится пунктом притяжения профессионалов коммуникационной отрасли не только Беларуси, но и России, Украины, стран Балтии", - прокомментировал соорганизатор форума Дмитрий Гмыза.
 
Международный форум по связям с общественностью "PR-пятница" пройдет в Минске 30 ноября в отеле "Виктория Олимп" и станет главным PR-событием года, местом, где один раз в год встречаются профессионалы в области связей с общественностью. 

Международный форум "PR-пятница" пройдет в Минске 30 ноября

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Международный форум по маркетингу и связям с общественностью "PR-пятница" пройдет 30 ноября в Минске. На одной площадке соберутся лучшие специалисты в области...
 
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