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Международный форум "PR-пятница" пройдет в Минске 30 ноября
Международный форум по маркетингу и связям с общественностью
За 4 года проведения форума уникальная практическая площадка собрала более 1 000 участников, а его спикерами были: руководитель PR-департамента Deutsche Bank Дмитрий Агишев, директор по связям с общественностью "Укртелеком" Михаил Шуранов, экс-президент IRPA Ричард Линнинг, один из акционеров и руководитель отдела по связям с общественностью Maxima Group Игнас Сташкявичюс, директор по коммуникациям Группы Интеррос Антон Муравьев, директор по связям с общественностью финансовой корпорации "Уралсиб" Александр Вихров, который в 1997-98 гг. возглавлял департамент по связям с общественностью Центробанка РФ и многие другие.
В 2018 году среди семи экспертов пятой юбилейной "PR-пятницы" - директор по стратегии и развитию бизнеса одного из самых известных в мире коммуникационных агентств Ketchum Евгения Кондрашева, PR-директор ZENDEN GROUP Александр Милых, экс-директор по коммуникациям "Интер РАО" Антон Назаров. С участниками форума собственным опытом поделится директор департамента по связям с общественностью Северо-Западного филиала "Мегафон" Кермен Манджиева, которая входит в ТОП-3 самых известных PR-специалистов и ТОП-10 влиятельных людей в коммуникациях Санкт-Петербурга.
А специальным гостем форума станет Дмитрий Муравьев - креативный продюсер продакшн-студии Fancy Shot, которая снимает рекламные ролики для Mail.ru и Intel, а также большую часть клипов группировки "Ленинград".
"В Беларуси много талантливых, нестандартно мыслящих, успешных пиарщиков. Встреча таких специалистов в одном месте позволяет вывести PR-культуру нашей страны на совершенно новый уровень. Нам приятно, что международный форум PR-пятница уже пятый год становится пунктом притяжения профессионалов коммуникационной отрасли не только Беларуси, но и России, Украины, стран Балтии", - прокомментировал соорганизатор форума Дмитрий Гмыза.
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Международный форум по маркетингу и связям с общественностью "PR-пятница" пройдет 30 ноября в Минске. На одной площадке соберутся лучшие специалисты в области...
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