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Сегодня мир впервые будет праздновать День паэльи

20.09.2018 07:35 — Разное | Интерфакс  
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В этом году 20 сентября объявлено Всемирным днем паэльи, мастер-классы по приготовлению этого популярного испанского блюда пройдут во многих странах мира.

Во время проведения #Worldpaelladay паэлья будет блюдом дня во многих ресторанах не только в Валенсии, родины этого блюда, но и ресторанах многих городов мира.

Выбранная дата празднования не случайна, сентябрь - это время сбора риса, основного ингредиента паэльи. На протяжении сентября будут проводиться различные мероприятия, например, международный конкурс паэльи в Швеции, конференция риса MadeinCV Rice и фестиваль урожая риса в природном парке Альбуфера в Валенсии.

Паэлья – национальное испанское (валенсийское) блюдо из риса, подкрашенного шафраном. Название происходит от латинского слова patella – "сковорода". Существует, по меньшей мере, 300 рецептов приготовления блюда - с мясом, морепродуктами, фасолью.

Сегодня мир впервые будет праздновать День паэльи

Рецепт классической паэльи:

Ингредиенты:

  • круглый рис – 400 грамм
  • мясо цыпленка – 700 грамм
  • мясо кролика – 400 грамм
  • зеленая стручковая фасоль – 200 грамм
  • белая фасоль – 200 грамм
  • зеленый перец – 1 штука
  • томатная паста – 5 столовых ложек
  • артишоки – 3 штук
  • оливковое масло, соль, шафран
  • вода

Приготовление:

Нарезаем мелкими кусочками курицу и кролика. Обжариваем в течение 5 минут в разогретом оливковом масле.

Добавляем порезанную зеленую фасоль, перец, бобы белой фасоли, очищенные и порезанные артишоки. Оставляем на огне на 3 минуты, добавляем томатную пасту и воду, чтобы она почти скрывала овощи и мясо.

Тушим в течение 20–25 минут.

Высыпаем в сковороду предварительно промытый рис, заливаем заранее приготовленным бульоном или водой, чтобы уровень жидкости был чуть ниже края сковороды.

Оставиляем на огне на 15–20 минут, при этом последние 5 минут – на самом малом огне. Добавляем соль по вкусу и немного шафрана, который придаст паэлье традиционный желтоватый оттенок.

 
 
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В этом году 20 сентября объявлено Всемирным днем паэльи, мастер-классы по приготовлению этого популярного испанского блюда пройдут во многих странах мира. Во время...
 
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