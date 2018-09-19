|
Сегодня мир впервые будет праздновать День паэльи
В этом году 20 сентября объявлено Всемирным днем паэльи, мастер-классы по приготовлению этого популярного испанского блюда пройдут во многих странах мира.
Во время проведения #Worldpaelladay паэлья будет блюдом дня во многих ресторанах не только в Валенсии, родины этого блюда, но и ресторанах многих городов мира.
Выбранная дата празднования не случайна, сентябрь - это время сбора риса, основного ингредиента паэльи. На протяжении сентября будут проводиться различные мероприятия, например, международный конкурс паэльи в Швеции, конференция риса MadeinCV Rice и фестиваль урожая риса в природном парке Альбуфера в Валенсии.
Паэлья – национальное испанское (валенсийское) блюдо из риса, подкрашенного шафраном. Название происходит от латинского слова patella – "сковорода". Существует, по меньшей мере, 300 рецептов приготовления блюда - с мясом, морепродуктами, фасолью.
Рецепт классической паэльи:
Ингредиенты:
Приготовление:
Нарезаем мелкими кусочками курицу и кролика. Обжариваем в течение 5 минут в разогретом оливковом масле.
Добавляем порезанную зеленую фасоль, перец, бобы белой фасоли, очищенные и порезанные артишоки. Оставляем на огне на 3 минуты, добавляем томатную пасту и воду, чтобы она почти скрывала овощи и мясо.
Тушим в течение 20–25 минут.
Высыпаем в сковороду предварительно промытый рис, заливаем заранее приготовленным бульоном или водой, чтобы уровень жидкости был чуть ниже края сковороды.
Оставиляем на огне на 15–20 минут, при этом последние 5 минут – на самом малом огне. Добавляем соль по вкусу и немного шафрана, который придаст паэлье традиционный желтоватый оттенок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году 20 сентября объявлено Всемирным днем паэльи, мастер-классы по приготовлению этого популярного испанского блюда пройдут во многих странах мира. Во время...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)