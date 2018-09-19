Ученые: ходунки опасны и часто провоцируют детские травмы

Только в США из-за ходунков каждый день получают травмы пять малышей, утверждает доктор Гэри Смит, директор Центра исследований травматизма Национальной детской больницы в Колумбусе, штат Огайо. И добавляет - это только травмы, зарегистрированные в отделениях неотложной помощи больниц, и реальное количество - выше.

Доктор Смит провел исследование 230 676 травм из-за детских ходунков, зафиксированных в США в период с 1990 по 2014 год. Выяснилось, что большинство из них - 91% случаев - было получено деньми, когда они в ходунках падали с лестницы. 6539 из травмированных младенцев получили перелом черепа.

"Детские ходунки дают детям возможность очень быстро передвигаться, в тот период, когда они еще слишком малы для этого. Детские ходунки остаются одним из основных источников травм младенцев. Существуют более безопасные варианты, такие как стационарные центры активности, которые вращаются, качаются, аналогичны ходункам, но не имеют колес. Еще есть старая добрая практика, когда ребенок просто ползает на животе, постепенно учась ходить", - подчеркивает автор исследования.

"Многие считают, что ходунки развлекают детей, помогают им быть активными, учиться ходить, в то время как родители заняты чем-то другим. Однако детские ходунки не способствуют развитию навыков ходьбы. На самом деле, как утверждали другие исследования, ходунки могут даже на какое-то время замедлять развитие психики и двигательной системы ребенка", - резюмирует доктор Смит.