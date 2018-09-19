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Названы лучшие офисные дизайны мира

20.09.2018 07:33 — Разное | Интерфакс  
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Победителем премии Innovation by Design, которую ежегодно проводит издание Fast Company, стал офисный парк Amazon Spheres.

Названы лучшие офисные дизайны мира

Комплекс стеклянных зданий в Сиэтле для сотрудников интернет-ритейлера разработала архитектурная компания NBBJ, помещения заполнены более 40 тысячами тропических растений из трех десятков стран. Руководство компании рассчитывает, что в таком офисном пространстве, в отличие от традиционных вариантов, работники будут черпать силы и вдохновение от тесной связи с природой.

Названы лучшие офисные дизайны мира

Также в финал премии вышли: 

Головной офис и креативная студия ритейлера Uniqlo в Токио, настоящий мини-город с "улицами", рабочими и общими пространствами.

Названы лучшие офисные дизайны мира

Проект Voyager, нового офиса производителя видеокарт Nvidia.

Названы лучшие офисные дизайны мира

Головной офис инвестиционного холдинга Tencent в Шэньчжэне: две объединенные переходами башни.

Названы лучшие офисные дизайны мира

Офис архитектурной студии Cookfox в Нью-Йорке. При создании собственного офиса студия выбрала концепцию сосредоточилась на экологичности и связи с природой.

Названы лучшие офисные дизайны мира

Офис сервиса по поиску жилья Airbnb в Сан-Франциско, этажи которого названы в честь Буэнос-Айреса, Киото, Джайпура и Амстердама, а их дизайн передает атмосферу и традиции этих городов.

Названы лучшие офисные дизайны мира

Офис разработчика ПО Autodesk в Портленде - бережно отреставрированный старинный склад.

Названы лучшие офисные дизайны мира

Обновленный офис Банка Канады в Оттаве.

Названы лучшие офисные дизайны мира

Офис производителя матрасов Casper в Нью-Йорке с концепцией, воссоздающей "настроение, как после хорошего сна".

Названы лучшие офисные дизайны мира

Технологический центр Microsoft Envisioning Center в Редмонде, "сердцем" которого стала шестиугольная переговорная-трансформер.

Названы лучшие офисные дизайны мира

Инновационная лаборатория Пенсильванского университета, Pennovation Center, обустроенная в здании бывшей фабрики.

Названы лучшие офисные дизайны мира

Офис самой быстрорастущей технологической компании в мире, корпоративного мессенджера Slack в помещениях бывшей трикотажной и текстильной фабрики в самом центре Торонто.

Названы лучшие офисные дизайны мира

Лаборатория Tata Innovation Center инженерного кампуса Cornell Tech, созданного Корнеллским университетом и Израильским технологическим институтом Технион.

Названы лучшие офисные дизайны мира

Офис медиаконгломерата Turner Broadcasting, перед разработчиками дизайна которого стояла нетривиальная задача: объединить "теплое и приятное" пространство с удобством работы.

Названы лучшие офисные дизайны мира

 

 

 
 
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Победителем премии Innovation by Design, которую ежегодно проводит издание Fast Company, стал офисный парк Amazon Spheres.
 
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