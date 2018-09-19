Названы лучшие офисные дизайны мира

Победителем премии Innovation by Design, которую ежегодно проводит издание Fast Company, стал офисный парк Amazon Spheres.





Комплекс стеклянных зданий в Сиэтле для сотрудников интернет-ритейлера разработала архитектурная компания NBBJ, помещения заполнены более 40 тысячами тропических растений из трех десятков стран. Руководство компании рассчитывает, что в таком офисном пространстве, в отличие от традиционных вариантов, работники будут черпать силы и вдохновение от тесной связи с природой.





Также в финал премии вышли:

Головной офис и креативная студия ритейлера Uniqlo в Токио, настоящий мини-город с "улицами", рабочими и общими пространствами.





Проект Voyager, нового офиса производителя видеокарт Nvidia.





Головной офис инвестиционного холдинга Tencent в Шэньчжэне: две объединенные переходами башни.





Офис архитектурной студии Cookfox в Нью-Йорке. При создании собственного офиса студия выбрала концепцию сосредоточилась на экологичности и связи с природой.





Офис сервиса по поиску жилья Airbnb в Сан-Франциско, этажи которого названы в честь Буэнос-Айреса, Киото, Джайпура и Амстердама, а их дизайн передает атмосферу и традиции этих городов.





Офис разработчика ПО Autodesk в Портленде - бережно отреставрированный старинный склад.





Обновленный офис Банка Канады в Оттаве.





Офис производителя матрасов Casper в Нью-Йорке с концепцией, воссоздающей "настроение, как после хорошего сна".





Технологический центр Microsoft Envisioning Center в Редмонде, "сердцем" которого стала шестиугольная переговорная-трансформер.





Инновационная лаборатория Пенсильванского университета, Pennovation Center, обустроенная в здании бывшей фабрики.





Офис самой быстрорастущей технологической компании в мире, корпоративного мессенджера Slack в помещениях бывшей трикотажной и текстильной фабрики в самом центре Торонто.





Лаборатория Tata Innovation Center инженерного кампуса Cornell Tech, созданного Корнеллским университетом и Израильским технологическим институтом Технион.





Офис медиаконгломерата Turner Broadcasting, перед разработчиками дизайна которого стояла нетривиальная задача: объединить "теплое и приятное" пространство с удобством работы.



