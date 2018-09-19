Самые популярные города начнут отсекать часть туристов

От "овертуризма", избыточного числа гостей, больше всего страдает Барселона, свидетельствует рейтинг составленный порталом Statista. Ее жители регулярно устраивают протесты против наплыва туристов. На втором месте - Амстердам, третьем - Венеция. Также в десятке "пострадавших" Милан, Будапешт, Бухарест, Рейкьявик, Москва, Афины и Нант.

Всемирная туристская организация UNWTO уже озвучила список мер по борьбе с избыточным турпотоком.

По подсчетам UNWTO на данный момент более половины населения мира живет в городах, а к 2050 году этот показатель достигнет 70%. Это уже оказывает значительное влияние на городскую инфраструктуру. В дополнение к этому неуклонно растущий туристический поток увеличивает использование природных ресурсов, вызывает социально-культурное воздействие и негативно воздействует на мобильность и т.п.

В организации предложили список мер, чтобы смягчить влияние туристов на городскую среду. В частности, по мнению UNWTO, новые развлекательные площадки и объекты для путешественников следует строить в менее популярных городских районах, туде же - уводить туристические маршруты. Также специалисты дали рекомендацию развивать туризм в низкий сезон, стимулируя его скидками и акциями.

Один из ярчайших примеров того, как популярность, внезапно свалившаяся на город, уже через достаточно короткое время воспринимается властями и горожанами не как источник гордости и заработка, а как проблема - стремительно выросший после премьеры "Игры престолов" хорватский Дубровник, "сыгравший" в знаменитом сериале Королевскую гавань. Толпы кинотуристов (до 10 тысяч ежедневно на 40-тысячный город) не только банально доставляют неудобства местным жителям - ЮНЕСКО, оценив темпы разрушения старинного наследия Дубровника, уже предупредило: он может быть лишен статуса объекта Всемирного наследия. Мэр города, Мато Франкович, безотлагательно отреагировал: уже в следующем году город будет принимать до 4 тысяч гостей в день (пример ограничивающих мер - квоты на заходящие в порт круизные суда).