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Самые популярные города начнут отсекать часть туристов

20.09.2018 07:32 — Разное | Интерфакс  
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От "овертуризма", избыточного числа гостей, больше всего страдает Барселона, свидетельствует рейтинг составленный порталом Statista. Ее жители регулярно устраивают протесты против наплыва туристов. На втором месте - Амстердам, третьем - Венеция. Также в десятке "пострадавших" Милан, Будапешт, Бухарест, Рейкьявик, Москва, Афины и Нант.

Всемирная туристская организация UNWTO уже озвучила список мер по борьбе с избыточным турпотоком.

По подсчетам UNWTO на данный момент более половины населения мира живет в городах, а к 2050 году этот показатель достигнет 70%. Это уже оказывает значительное влияние на городскую инфраструктуру. В дополнение к этому неуклонно растущий туристический поток увеличивает использование природных ресурсов, вызывает социально-культурное воздействие и негативно воздействует на мобильность и т.п.

В организации предложили список мер, чтобы смягчить влияние туристов на городскую среду. В частности, по мнению UNWTO, новые развлекательные площадки и объекты для путешественников следует строить в менее популярных городских районах, туде же - уводить туристические маршруты. Также специалисты дали рекомендацию развивать туризм в низкий сезон, стимулируя его скидками и акциями.

Один из ярчайших примеров того, как популярность, внезапно свалившаяся на город, уже через достаточно короткое время воспринимается властями и горожанами не как источник гордости и заработка, а как проблема - стремительно выросший после премьеры "Игры престолов" хорватский Дубровник, "сыгравший" в знаменитом сериале Королевскую гавань. Толпы кинотуристов (до 10 тысяч ежедневно на 40-тысячный город) не только банально доставляют неудобства местным жителям - ЮНЕСКО, оценив темпы разрушения старинного наследия Дубровника, уже предупредило: он может быть лишен статуса объекта Всемирного наследия. Мэр города, Мато Франкович, безотлагательно отреагировал: уже в следующем году город будет принимать до 4 тысяч гостей в день (пример ограничивающих мер - квоты на заходящие в порт круизные суда).

 
 
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От "овертуризма", избыточного числа гостей, больше всего страдает Барселона, свидетельствует рейтинг составленный порталом Statista. Ее жители регулярно устраивают...
 
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