Еврокомиссия объявили о начале официального расследования в отношении трех крупнейших европейских автопроизводителей - BMW, Daimler и VW Group. Их подозревают во вступлении в картельный сговор по утаиванию технологий, с помощью которых возможно создавать экологически чистые автомобили. Причина - стремление не увеличивать исследовательские и производственные расходы.

Представители Еврокомиссии сообщили, что располагают данными о том, что эти компании договорились не конкурировать друг с другом, разрабатывая и внедряя такие технологии. И продолжать выпускать модели с бензиновыми и дизельными двигателями, имеющими высокие показатели вредных выбросов.

"Если следствием будет доказан сговор автопроизводителей, это значит, что некоторое время они лишали потребителей возможности покупать более "чистые" автомобили, и утаивали от них уже доступные технологии", - заявил комиссар Европейской комиссии Маргрет Вестагер.