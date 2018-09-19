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Автопроизводителей подозревают в сокрытии технологий, способных "заставить" машины наносить меньше вреда

20.09.2018 07:31 — Разное | Интерфакс  
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Еврокомиссия объявили о начале официального расследования в отношении трех крупнейших европейских автопроизводителей - BMW, Daimler и VW Group. Их подозревают во вступлении в картельный сговор по утаиванию технологий, с помощью которых возможно создавать экологически чистые автомобили. Причина - стремление не увеличивать исследовательские и производственные расходы.

Представители Еврокомиссии сообщили, что располагают данными о том, что эти компании договорились не конкурировать друг с другом, разрабатывая и внедряя такие технологии. И продолжать выпускать модели с бензиновыми и дизельными двигателями, имеющими высокие показатели вредных выбросов.

"Если следствием будет доказан сговор автопроизводителей, это значит, что некоторое время они лишали потребителей возможности покупать более "чистые" автомобили, и утаивали от них уже доступные технологии", - заявил комиссар Европейской комиссии Маргрет Вестагер.

 
 
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Еврокомиссия объявили о начале официального расследования в отношении трех крупнейших европейских автопроизводителей - BMW, Daimler и VW Group. Их подозревают во...
 
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