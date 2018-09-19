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Какие баги и проблемы обнаружили исследователи в iOS 12
Онлайн-издание iGuides.ru опубликовало список багов и проблем, которые на данный момент проявились в последней версии операционной системы iOS.
Как сообщают эксперты, iPhone 8 и некоторые другие модели iPhone, на которые была установлена iOS 12, примерно раз в день теряют связь и требуют повторного подключения к сотовой сети.
У абонентов некоторых операторов обрываются звонки по Wi-Fi при переключении с Wi-Fi на сотовую связь.
На некоторых моделях iPhone после обновления ОС аккумулятор стал разряжаться намного быстрее.
Не запускаются некоторые приложения.
У ряда пользователей в картах Apple не отображаются данные о дорожном трафике. Intune, Exchange Active Sync и MDM для Office 365 работают неполноценно: отсутствует аутентификация при отправке электронной почты.
На iPad при звонках через FaceTime отсутствуют эффекты камеры.
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Онлайн-издание iGuides.ru опубликовало список багов и проблем, которые на данный момент проявились в последней версии операционной системы iOS. Как сообщают...
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